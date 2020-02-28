Сепаратисты в Косово учуяли тревожные ветры из Европы

28.02.2020, Москва, Елена Острякова

В Евросоюзе на экспертном уровне обсуждаются планы по разделу Косово – сербского края, захваченного албанскими сепаратистами. Об этом в Gazeta Express пишет известный албанский журналист из Косово Ветон Суррои, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он утверждает, что верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борель затрагивал тему корректировки границ в Берлине на встрече с известными европейскими экспертами. Испанский политик поставил вопрос о передаче Белграду Северного Косово, где компактно проживают сербы.

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По информации Суррои, который в свое время работал на ВВС, являлся активным участником процесса самопровозглашения Косово и всегда поддерживал НАТО, европейские эксперты дали отрицательный ответ. По их мнению, изменение границ откроет ящик Пандоры.

Тогда Боррел якобы поставил вопрос: «Что должна сделать Сербия, чтобы что-то получить?».

Суррои также подчеркнул отсутствие координации между Брюсселем и Вашингтоном в отношении диалога между Косово и Сербией. По его словам, действия Боррелла и представителя президента США на Балканах Ричарда Гренелла напоминают попытку двух игроков «собрать свою грань кубика Рубика».

«Есть попытка Борелла найти решение, которое могло бы понравиться Сербии, в то время как Гренелл хочет приять прагматичные решения, которые обеспечат экономический прогресс для обеих стран», – пишет Суррои.

При этом сам албанский публицист поддерживает не европейского, а американского дипломата, который пытался добиться размена: Косово отменяет 100% пошлины на сербские товары – Сербия останавливает международную кампанию по отзыву признания Косово. Однако до сих пор стороны неохотно шли на уступки.