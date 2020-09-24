Сепаратизм Лукашенко приведёт к расчленению Белоруссии Западом – депутат Госдумы

24.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Многовекторная политика Александра Лукашенко, в конце концов, приведёт к тому, что Белоруссия превратится в поле боевых действий против России, и фактически перестанет существовать.

Об этом в эфире YouTube-канала «Белрусинфо» заявил депутат Госдумы Евгений Федоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сепаратизм Лукашенко приведёт к расколу Белоруссии на несколько частей. Причём западная часть отойдёт сразу и будет ликвидирована, а народ будет уничтожен. Как это делалось на Украине, где за пять лет американцы вывезли пять миллионов человек – это даже больше цифр уменьшения населения Украины в период гитлеровской оккупации. Иными словами, технологии более эффективные, чем при Гитлере.

Но дело в том, что белорусская территория перейдёт к другим нациям и будет предметом войны между Россией и этими нациями. Потому что они на этом не остановятся и будут дальше наступать, и русской армии придётся воевать, в том числе, под Смоленском и под Минском, как оно всегда и происходило», – отметил он.

Также депутат подчеркнул, что единственным приемлемым вариантом для Белоруссии является восстановление единого исторического государства.

«Либо вариант второй – восстановление единого исторического Отечества, и в этом случае оно сумеет защитить свои границы. Залог этому – российские стратегические ядерные бомбардировщики, которые сейчас облетали границы Белоруссии», – заключил Фёдоров.