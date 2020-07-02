Сепаратизм украинских регионов будет усиливаться

02.07.2020, Киев, Игорь Петров

Те элиты, которые формируются в регионах Украины, и те политические силы, которые представлены в парламенте, не заинтересованы ни в развитии, ни в единстве страны.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил руководитель стратегической группы «София» Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Те элиты, которые формируются, – представители накопления, носители этого интереса. Они защищают то, что формирует их капитал, их перспективу. Если люди подняли свои деньги на янтаре, черном рынке, будут ли они заниматься реформой инфраструктуры, развитием хозяйства? Нет конечно. Они никуда не инвестируют. Они инвестируют , во-первых, в безопасность потому что это серый рынок, это работа с международными преступными группами. А значит, они занимаются коррумпированным политического и силового эшелона.

Так можно пройтись по каждой группе капитала, и мы видим их интерес. Вот это и есть почва для того, что возникает – это не должно быть неожиданным – постепенно сначала неосознанный экономический сепаратизм.

И ведущие политические силы, которые празднуют свои рейтинги, ничего не создают. По очень простой причине – ни одна из них не является общенациональной силой. Сколько бы не сравнивали украинский партийный процесс с европейскими державами и США, в США в кризисе сейчас находится две общенациональные, признанные, с большой историей политические силы, каждая из которых просто опирается на разные социальные группы, разные политические традиции. Но это – общенациональные силы.

У нас каждая новая партия начинает тут же объяснить, какой у нее базовый регион электоральный, как туда добраться, на каком языке вести, потому что это наша электоральная группа и, к сожалению, она не социальная, а территориальная.

Поэтому я просто категорически отрицаю возможность создания трех- четырехпартийной системы из того списка который сейчас вижу. Это невозможно.

А что возможно? В случае, если в Украине сохранится вот эта полярность, учитывая нарастающее центробежные процессы, возможно, что лидеры этих сил рано или поздно будут лидерами как раз крупных сепаратистских настроений – по языку, по территориальному или другому принципу», – резюмировал политолог.