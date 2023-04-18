Сепаратизм в Польше: Отчалить в «свободное плавание» или вернуться в «немецкую родную гавань»

Через несколько дней после католической Пасхи произошло событие, которое может оказать долговременное влияние на польскую политику. 12 апреля в Катовице состоялась встреча руководства двух партий, представляющих интересы силезского меньшинства в Польше.

«Силезскую региональную партию» (Śląska Partia Regionalna) и партию «Силезцы вместе» (Partia Ślązoki Razem) вернули к сотрудничеству обнародованные днём ранее предварительные результаты переписи населения Польши, охватывающие национальный и этнический состав и язык домашнего общения, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

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Главное статистическое управление (ГСУ) Польши 11 апреля сообщило, что самыми многочисленными этническими группами в Польше после поляков являются силезцы и кашубы (этническая группа на побережье Балтики).

«Предварительные результаты переписи 2021 года показывают, что население с польской национальной идентификацией составило в общей сложности 37 149,5 тысячи человек, то есть 97,7% всех жителей Польши, а с непольской идентификацией – 1339,6 тысячи человек, т. е. 3,5%. Силезцами себя назвали 585,7 тысяч граждан Польши, что составляет 43,7%. О принадлежности к числу кашубов заявили 176,9 тысячи человек, т. е. 13,2%. среди лиц, заявляющих иную, чем польскую, идентификацию» – сказано в сообщении ГУС Польши.

«Успехом силезцев» назвала эти результаты профессор Малгожата Мысливец из Силезского университета в Катовицах, специализирующаяся, в частности, на изучении современных политических систем, проблем региональных и этнорегиональных партий в современной Европе. Эти слова были вынесены в заголовок новости государственного Польского агентства печати (РАР), материал которого перепечатали множество других польских СМИ.

При этом профессор Мысливец считает, что снижение числа силезцев по сравнению с переписью 2011 года (тогда их было 846,7 тысячи) в первую очередь связано с тем, что последняя перепись проводилась только онлайн, и выбрать силезскую самоидентификацию на первой странице формуляра было невозможно. Для этого нужно было сделать две операции (при этом украинскую, к примеру, можно было отметить сразу).

Кроме того, как сказал председатель «Общества людей силезской национальности» Пётр Длугош, в 2011-м многие вспомнили о своих силезских корнях после того, как лидер консервативной партии «Право и Справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский назвал силезцев «скрытыми немцами».

«Многие люди заявили о том, что они силезцы, в ответ на эти слова. На этот раз ПиС не повторил ошибок прошлых лет, обойдя этот вопрос молчанием. С учетом всех этих факторов я считаю результат переписи очень хорошим», – отметил Длугош.

А вот Ярослав Качиньский, которого часто называют «начальником Польши» – поскольку он как лидер правящей партии «Право и Справедливость» определяет внешнюю и внутреннюю политику страны – успех силезцев явно посчитал личным поражением. 13 апреля вышеупомянутая новость исчезла с сайта агентства РАР и ряда провластных новостных ресурсов, которые её перепечатали.

«Вопрос силезской идентификации является чувствительной темой для ПиС, которая борется против стремления жителей этого региона к автономии», – так прокомментировал эту ситуацию профильный портал Press.pl.

Однако на самом деле вопрос Силезии является чувствительным для любой польской власти, начиная с 1919 года. К тому времени Силезия была в основном заселена немцами, ведь с 1526 года эта земля входила сначала в состав Австрии, а с 1748 – Пруссии. Как прусская провинция Силезия вошла в состав Германской империи – но, естественно, в пограничных с бывшими польскими землями районах Силезии было много поляков. И на этом основании власти воссозданной в 1918 году Польши потребовали от Антанты передать им часть немецкой провинции – Верхнюю Силезию.

Чтобы подтвердить свои права на Верхнюю Силезию, поляки в 1919-1920 годах при поддержке сил стран Антанты организовали там два восстания, которые были достаточно легко подавлены немецкими войсками. Тогда было решено провести в Верхней Силезии референдум, и 20 марта 1921 года 59,5% её жителей высказались за то, чтобы остаться в составе Германии. Но поляки организовали третье восстание, и добились от Антанты и Лиги Наций раздела Верхней Силезии и передачи её части Польше.

Во Второй Речи Посполитой, как называют межвоенную Польшу, Верхняя Силезия со столицей в городе Катовице имела формальную автономию, о которой до сих пор вспоминают в крае. Одним из её элементов было равноправие в официальных структурах польского и немецкого языка, причём под последним понимался и силезский язык – который ощутимо отличается и от польского, и от немецкого.

Но когда после 1945 года в состав уже коммунистической Польши вошла и остальная часть Верхней Силезии, и Нижняя Силезия с центром во Вроцлаве, ни о какой автономии речь больше не шла. До сих пор историческая Силезия разделена между четырьмя воеводствами (регионами) Польши, власти в Варшаве отказываются признать силезцев национальным меньшинством, а силезский язык – отдельным, и обеспечить его обучение в публичных школах, несмотря на требование законодательства ЕС. При этом, согласно переписи, регулярно употребляют силезский язык 457,9 тысячи граждан Польши, а для 53,3 тысячи это единственный повседневный язык.

В 2018 году казалось, что силезцы встали на путь шотландцев и каталонцев: «Силезская региональная партия» и партия «Силезцы вместе» тогда объединились для участия в местных выборах в Силезском воеводстве, и получили более 100 тысяч (около 6%) голосов. Это был невиданный успех для региональных партий в Польше, он давал шанс продвигать «силезскую идею» и в других воеводствах, созданных на территории исторической Силезии.

Но именно после этого достижения на политиков-силезцев начали давить как находящаяся у власти ПиС, так и оппозиционная «Гражданская платформа». Силезские партии рассорили и между собой, и внутри себя, потому до последнего времени силезцы своего политического представительства не имели.

Однако теперь ситуация меняется. Пока сложно прогнозировать формат участия силезских партий в выборах парламента Польши, которые должны состояться осенью текущего года. А вот на местные выборы весной 2024-го политики-силезцы планируют пойти единым списком, пригласив к его формированию силезские общественные организации, в первую очередь культурно-образовательные.

И если политические партии из-за рубежа финансировать нельзя, то никто не помешает той же Германии выделить бюджеты на «поддержку силезского языка и культуры в Польше» – тем более, что в ФРГ достаточно много граждан, депортированных из различных частей Силезии, и их потомков. Они бережно хранят документы на отобранные земли и дома, и не теряют надежд их вернуть. Естественно, в случае с автономной, а, тем более, независимой Силезией сделать это будет проще, чем с Польшей.

Сложно сказать, понимают ли подобные угрозы в Варшаве, которая сама грезит возвращением «Восточных Кресов» (окраин), как в Польше называют Западную Белоруссию и Западную Украину. Но если на Белоруссию Польша влиять не может, то польская экспансия на украинском направлении идёт полным ходом. Премьер Польши Матеуш Моравецкий в прошлом году бывал во Львове чаще, чем в польских регионах, а президент Польши Анджей Дуда в январе 2023-го вынудил украинского коллегу Владимира Зеленского вместе почтить память польских воинов, которые в 1918-1919-м защищали Львов от украинцев.

На днях в польских СМИ появилась информация о том, что Владимир Зеленский пообещал Анджею Дуде отдать Польше западные области Украины в обмен на военную и финансовую помощь во время контрнаступления украинских войск. Если такая передача действительно произойдёт – а вероятность этого повысится в случае разгрома ВСУ – то проблемы с территориальной целостностью могут возникнуть не только у Украины, у которой Венгрия вернёт Закарпатье, а Румыния – Буковину. Силезия, и не только Верхняя, тоже может «отчалить» от Польши в «свободное плавание» и даже уйти в некогда «родную немецкую гавань».