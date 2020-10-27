«Сепарня, москальня, русня». Галичане в ужасе от итогов местных выборов

27.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Украине пора признать, что населению Юго-Востока страны чуждо все украинское, и оно все равно смотрят в сторону России, независимо от того, что на него вещает пропаганда.

Об этом в эфире 4 канала заявил львовский телеведущий Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дроздова возмутили итоги местных выборов, на которых победу на Юго-Востоке одержали бывшие регионалы и условно пророссийские партии.

«Нежелание украинской общественности прямо посмотреть в зеркало и сказать: «Да они всегда были такими, они всегда были никакие, они всегда были пророссийские и это не изменит ни война, ни тысячи смертей, ни пропаганда, ни украинское телевидение, ни украинский ютуб». Это в них сидит, в их органике, в их ДНК, в их идентичности, которая регрессирует, которая не будет развиваться, которая подошла к завершающей стадии своего формирования.

Они – пророссийские по своей сущности, они никогда не перейдут ни на что украинское, их будешь освобождать ценой смертей, а они пойдут дальше все равно за пророссийскими политическими силами. И это по всей прифронтовой зоне…

Посмотрите, за кого они проголосовали, кто у них позаходил в ОТГ – сепарня, москальня, русня, русский мир. Вопрос – где мы воюем? Мы воюем на своей территории, или мы воюем на территории, которая себя не мыслит в органике с общеукраинскими процессами и так далее? Это очень сложный и болезненный вопрос… Может, уже настало время сказать, что оно ничего не стоит? Что с этим нужно выстраивать совсем другую коммуникацию, что с этим нельзя просто по факту констатировать, нужно переходить к каким-то политическим выводам?», – заявил Дроздов.