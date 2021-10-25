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25.10.2021 00:34 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Политические репрессии, Украина
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«Сепаров не жалко»: Украинцы перестают считать войну в Донбассе трагедией

Новости УкраиныОбщество на Украине постепенно перестает считать трагедией войну на Донбассе – государственная пропаганда лишает...

Общество на Украине постепенно перестает считать трагедией войну на Донбассе – государственная пропаганда лишает сочувствия к десяткам погибших «сепаров».

Об этом в эфире YouTube-канала киевского музыканта Тарика Незалежко заявил активист украинского комсомола Александр Кононович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда погибает гражданин Украины – это плохо. А как обезличить этого гражданина? Вывести его в плоскость «не человек». А если не человек – не жалко.

Вы убили – «так то ж сепар». Кононовича избили, проломили голову – «сепар, не человек». Бузину убили – «сепар». Васильца посадили – «сепар». И вот уже эта технология внедряется в умы граждан Украины, и это уже не граждане, а «сепары». Их не жалко», – сказал гость студии.

Александр Кононович добавил, что таким образом киевский режим добился того, что многие украинские граждане даже войну в Донбассе перестали считать трагедией.

«И вот пятнадцать тысяч человек погибло, граждан Украины – «это сепары». В расход, их не жалко. И посмотрите, как били, разгромили коммунистов – «это сепары». Вспороли живот нашему коммунисту, нашли в канаве – «сепар». Это технология обезличивания граждан», – резюмировал активист.

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