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13.11.2018, Тернополь, Анастасия Самойлова
 
Война, Галичина, Донбасс, Политические убийства, Пропаганда, Украина
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«Сепары – не люди, их нужно убивать» – дрессировка детей в украинских лагерях

В Тернопольской области в одном из детских лагерей обучают искусству убивать жителей республик Донбасса.

Об этом рассказывается в сюжете, который подготовили журналисты канала «Euronews», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Основное времяпрепровождение воспитанников лагеря – начальная военная подготовка, прежде всего обучение стрельбе из автомата Калашникова.

Детей обучает Юрий Черкашин по прозвищу “Чорнота”. Он – активист «Сокола», молодёжной организации ультраправой партии «Свобода» и экс-боевик “АТО”.

«В людей живых мы не целимся ни в коем случае. ДНРовцы, сепаратисты, новороссы, зелёные человечки, московские оккупанты людьми не считаются, поэтому целиться в них можно и нужно», – заявляет он.

В 2015 году Чорнота получил ранение под Донецком, где воевал в составе ультраправого добровольческого подразделения «Карпатская сечь», потому теперь он воспитывает молодых людей на идеалах УПА и «белой Европы», отмечается в сюжете. Враг для них стоит не только на Востоке, но и на Западе.

Руководитель молодёжного направления «Свободы» Руслан Андрейко уверен, что к власти в Европе пришли новые большевики, которые стремятся совратить подрастающее поколение.

Отметим, что детские лагеря праворадикальных групп получают финансирование от Министерства молодёжи и спорта в рамках поддержки «национально-патриотического воспитания молодёжи». Среди получателей такого финансирования кроме «свободовцев» –  ультраправая организация С14, члены которой обвиняются в убийстве писателя и журналиста Олеся Бузины, а также в цыганских погромах.

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