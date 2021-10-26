Сербам оккупированного Хорватией Вуковара вновь отказали в праве на кириллицу

26.10.2021 17:20 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Городской совет Вуковара по предложению мэра Ивана Пенавы снова отказал сербскому меньшинству в публичном использовании кириллицы.

Об этом сообщает Hina, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Решение о том, что сербы Вуковара не имеют права на публичное использование кириллицы (сербский и хорватский языки в основном отличаются использованием кириллического и латинского алфавитов) был поддержан большинством депутатов городского совета. В резюме к сессии говорилось, что будет обсужден «достигнутый уровень понимания, солидарности, терпимости и диалога между гражданами Вуковара, представителями хорватского народа и представителями сербского национального меньшинства».

При этом мэр города Иван Пенава в ходе дискуссии заявил, что граждане сербской национальности в Вуковаре и так пользуются всеми гарантированными правами, а для предоставления новых никаких условия не созрели.

Иван Пенава.

«Я считаю, что толерантность состоит в том, чтобы обеспечивать нормальную работу и атмосферу, а также отношения в городе Вуковар. Каждый шаг, будь то вверх, вниз, влево или вправо, может вызвать напряжение», – заявил градоначальник.

Заместитель мэра Вуковара из числа сербского меньшинства Срджан Колар заявил, что сербы – всего лишь игрушка в политических отношениях, которые преобладают в Вуковаре. Он добавил, что несправедливо, что обсуждение прав сербского национального меньшинства в городе было передано в городской совет вместо того, чтобы обсуждать его на более высоких уровнях власти Хорватии.

Ежегодно в октябре Городской совет Вуковара, согласно решению Конституционного суда Хорватии, обсуждает, следует ли ввести кириллицу в общественное использование в Вуковаре в соответствии с Конституцией Республики Хорватия и Конституционным законом о правах национальных меньшинств.

В 90-е Вуковар был одним из крупнейших городов непризнанной Республики Сербская Краина в Хорватии. И именно с него, по сути, началась полноценная война на территории Югославии, когда подразделения нациствующих боевиков HOS стали совершать нападения, убийства солдат и офицеров Югославской народной армии (ЮНА), блокировать их казармы, после чего втянули ее в войну. Ранее ЮНА пыталась выступать буфером между Нацгвардией и националистическим батальонами Хорватии и противостоявшими им сербской милицией и четниками.

После захвата в 1995 году большей части Республики Сербская Краина хорватской армией в результате операций «Молния» и «Буря», самая восточная часть, территориально прилегавшая к Союзной Югославии, оставалась в подвешенном состоянии – туда хорватская армия сунуться не рискнула. И только в 1998 году оставшиеся территории, куда входил и Вуковар, были «мирно реинтегрированы» в Хорватию по решению мирового сообщества.