Сербам предлагают отказаться от концепции «простили, но не забыли» и начать «кошмарить» США

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Сербии и России нужно начать международную кампанию по предъявлению США претензий за агрессию 1999 года, чтобы избежать обострения ситуации в Косово.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил обозреватель Игорь Виттель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что мы вместе с Сербией на всех международных трибунах, должны загрузить всю западную прессу претензиями, в том числе, и материальными за бомбежки Сербии. Я думаю, что нам нужно предложить Сербии эту историю. Я думаю, что сербам надо отказаться от концепции «простили, но не забыли», как отказываются все в Европе. Понятно, что ни один международный суд сейчас не примет ни наши, ни сербские претензии, но это должно быть ежедневно в медийной повестке. И в юридической повестке, и подсовывать под нос всем журналистам все самые страшные фотки тех бомбежек», – сказал Виттель.

При этом он считает, что Запад не даст косовским сепаратистам развязать горячий конфликт в крае.

«Войны не будет, никому не нужна война, а нужно все время дергать Вучича (президента Сербии – ред.)», – сказал Виттель.