Сербам принадлежит около 58% территории Косово

08.09.2020, Белград, Алексей Топоров

Поскольку на недавних переговорах между Белградом и Приштиной был поднят вопрос собственности, сербская Канцелярия по Косово и Метохии обнародовала информацию, согласно которой более половины территории края принадлежит Сербии, гражданам Сербии и СПЦ.

Об этом сообщает агентство Танюг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По данным Канцелярии, общая площадь Косово составляет 1 миллион 088 тысяч 699 гектаров земли, из которых 58%, так или иначе, находятся в собственности Республики или граждан Сербии. Частная собственность, принадлежащая сербам и Сербской православной церкви, занимает 164 тысячи 644 гектаров, что составляет около 15% территории Косово.

Имущество, принадлежащее хозяйствующим субъектам, зарегистрированным за пределами Косово, занимает 156 тысяч 409 гектаров, или около 14% территории края, а государственная и социальная собственность, принадлежащая Сербии, занимает 319 тысяч 999 гектаров, или 29% территории Косово.

Что характерно, сербские беженцы из Косово подали заявки на 29 тысяч 155 захваченных квартир, в то время, как Косовское агентство по имущественным вопросам перечислило в своем отчете только 951 квартиру…

Что же касается 951 захваченного коммерческого помещения, принадлежавшего сербам, то информацию по ним Косовское агентство по имущественным вопросам привело в полном объеме в своем годовом отчете за 2015 год.

Помимо 319 тысяч 999 гектаров земли, Республике Сербия принадлежит треть собственности в Косово и объекты (государственные и социальные), расположенные на этой земле, а также другие формы собственности, приобретенные СРЮ, Сербией, муниципалитетами, местными органами власти.

С 1999 года большинство из вышеперечисленного захвачено албанскими сепаратистами, которые, безусловно, не захотят отдавать награбленное.