Лидер Сербии встретится с Путиным, чтобы усилить позиции в споре по Косово

18.04.2019, Белград, Ксения Голуб

Намеченные на 26 апреля переговоры российского лидера Владимира Путина и сербского президента Александра Вучича будут важным уточнением позиций союзников, учитывая, что всего через три дня в Берлине ожидается встреча глав Франции и Германии с руководителями стран балканского региона. Ключевой вопрос – обострившаяся ситуация вокруг Косово.

Новое обострение вокруг незаконно отторгнутого от Сербии края в среду уже обсуждалось главами МИД РФ и Сербии в Москве.

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Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подтвердил, что Москва настаивает и будет настаивать на соблюдении Резолюции ООН №1244 по Косово и Метохии.

Напомним, она была подписана в 1999 году. Документ подчёркивая суверенитет и территориальную целостность Союзной Республики Югославия и предусматривал предоставление существенной автономии и реального самоуправления для Косово.

Договоренности предполагали демилитаризацию группировок албанских боевиков – т.н. Освободительной армии Косово (ОАК) и других вооружённых групп сепаратистов.

Все главные пункты резолюции были впоследствии нарушены при попустительстве Запада. Более того, сегодня в регионе со стороны албанских властей делается все, чтобы дестабилизировать и без того непростую ситуацию. В том числе был введен 100% налог на товары и медикаменты из Сербии, основными потребителями которых выступают сербы в анклавах.

Кроме того, есть попытки создать реальную армию из албанцев. Об этой угрозе предупредил министр обороны Сербии Александр Вулин еще в декабре прошлого года.

Между тем, переговоры по косовскому вопросу под руководством главы международной дипломатии Федерики Могерини зашли в тупик.

Приштинская «Газета Экспресс» сообщает, что Франция и Германия представят на грядущей встрече в Берлине 29 апреля план Белградско-Приштинского соглашения, которое в некоторой степени отвечало бы требованиям Сербии. Главная идея документа – возможность двойного суверенитета над Косово.

Согласно плану, который будет представлен на встрече с участием канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануила Макрона, разделение территории не предусматривается

«Косово сохранит территориальную целостность, но Сербия будет обладать некоторым суверенитетом над косовскими сербами и сербскими церквями», – поясняет издание предложенную конструкцию.

Вполне возможно, что Косово передаст часть своего суверенитета Брюсселю, а Брюссель передаст его Сербии, чтобы не раздражать наиболее радикальных сторонников сепаратистов.

По сведениям прессы, у Меркель существуют противоречия с США, которые согласны на новый раздел, предусматривающий возвращение части сербских анклавов под полный контроль Белграда.

Сербский «Informer» пишет, что новый пересмотр границ, в ходе которого Запад, очевидно, хочет получить от Сербии признание невозможности возврата занятых албанскими сепаратистами территорий, неизбежно приведет к новым конфликтам.

«…Исход сербов, проживающих на юге Косово, неизбежно будет. После этого будут вооруженные конфликты между большинством сербского населения и косовскими албанцами на севере Косово. Последует этно-националистическая дестабилизация всего региона, от Боснии и Герцеговины до Северной Македонии. Процесс присоединения западно-балканских стран к ЕС будет заморожен на долгое время», – цитирует издание одного из экспертов.

Таким образом, в Берлине предстоят крайне сложные переговоры. Возможно, что для Белграда встреча с президентом Путиным поможет усилить позиции перед решающей встречей. Президент Сербии Александр Вучич не собирается сдавать своих позиций по вопросу Косово. О признании независимости края речи идти не может.

На это жалуется глава сепаратистов Косово Хашим Тачи в интервью британскому Independent. «Вучич – очень трудный человек для ведения переговоров, но у вас с ним есть диалог. И это реальность, с которой приходится считаться», – обрисовал ситуацию Тачи.