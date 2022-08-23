Сербии хотят закрыть дорогу в ЕС за хорватские преступления

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Для Белграда не является неожиданностью угроза Хорватии преградить Сербии путь в ЕС из-за обвинения четырех хорватских пилотов за преступления на Петровацкой дороге.

Об этом заявил госсекретарь министерства иностранных дел Сербии Неманья Старович.

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Речь идет об инциденте времен войны в Хорватии. 7 августа 1995 года был нанесен авиаудар хорватских боевых самолетов по колонне беженцев из Сербской Краины, которая двигалась по дороге между Босански-Петровацем и Ключем на территории Республики Сербской.

В результате авиаудара погибли десять гражданских лиц, в том числе четверо детей. Около 50 человек были ранены. Сербы были вынуждены бежать, так как хорваты перед этим осуществили печально известную операцию «Буря», в результате которой около 250 тысяч человек стали вынужденными переселенцами.

Human Rights Watch перечисляет массовое убийство на Петровацкой дороге среди «злоупотреблений» хорватской армии и сообщает, что в случае, если хорватские войска прямо атаковали гражданских лиц, это считается не просто серьёзным нарушением международного гуманитарного законодательства, но и военным преступлением

В своем заявлении агентству Tanjug Старович отмечает, для хорватского правительства большой позор становиться на защиту людей, обвиняемых в серьезных и ужасных военных преступлениях.

Министр внутренних дел Александр Вулин также отреагировал на заявления хорватской стороны. По его словам, Сербии необходимо вовремя уйти с пути в Европейский союз , если этот путь определит Хорватия.

«ЕС должен будет объявить, будет ли отказ Сербии в ее членстве из-за поисков справедливости, как заявляют хорватские официальные лица», — сказал Вулин.

Как отметил политик, нужно знать, «допускаются ли в ЕС преступления против сербов и те ли это европейские ценности, о которых нам говорят, за которые мы должны признать Косово, упразднить Республику Сербскую и ввести санкции против России».