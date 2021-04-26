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26.04.2021, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Дзен, Политика, Россия, Сербия
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Сербии предлагают стать новой площадкой для переговоров России и Запада


Президент РФ Владимир Путин посетит Сербию в мае или в начале лета. Главным событием визита российского президента должно стать освящение Собора Святого Саввы – главного православного собора на Балканах.

Об этом на youtube-канале «Балканист» заявил политолог Олег Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот визит кроме символической может иметь и реально политическую повестку. Это переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем о том, чтобы Белград стал новой площадкой для встреч России с Западом и с Европой. Уже многие страны на фоне резкого ухудшения отношений с Вашингтоном предложили свою помощь: и Вена, и Прага, и Хельсинки.

Но есть шанс, что именно нейтральная Сербия, которая имеет благодаря своему президенту прекрасные отношения и с Востоком, и с Западом (и с Пекином, и с Москвой), рабочие отношения с Евросоюзом, до победы Байдена – рабочие отношения с администрацией США, хорошие отношения с арабским миром и странами Персидского залива, станет новой площадкой для достижения мира и стабильности.

И для России, и для Сербии такой сценарий был бы очень желательным. Это точно была бы самая комплиментарно настроенная площадка. Реальная политика делается на Балканах. Сербия является главным контрагентом Москвы в этих вопросах», – сказал Бондаренко.

Ранее визит Владимира Путина в Сербию планировался на 20 октября 2020 года – в годовщину освобождения Белграда от фашистов.


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