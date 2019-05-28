Сербия бессильна в Косово, а Россия на Балканах

28.05.2019, Москва, Елена Острякова

Сербия не сможет силовыми методами урегулировать ситуацию на севере Косово.

Об этом в эфире радиостанции «Вести ФМ» сказал политолог Серегй Михеев, комментируя приведение войск Сербии в боевую готовность после вторжения косовского спецназа на территорию сербских анклавов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта территория сейчас находится вне международного права. Что может сделать Белград? Войска – это символический акт. А готовы ли они к чему-то более серьезному? Начать войну? А кто ему поможет? Мы готовы? Видимо нет. У них не хватает ресурсов. Против них вся НАТО, а исторический союзник про них забыл. Они чувствуют себя абсолютно одинокими», – констатировал Михеев.

Он считает, что основы нынешних проблем региона были заложены в 90-е годы при президенте РФ Борисе Ельцине.

«Я считаю, что все это порождено безответственной натовской политикой в 90-е годы. Запад тогда игнорировал Россию во внешней политике и мы давали для этого повод. Тогда мы Балканы проиграли по полной программе.

Косово стало черной дырой. Там готовили радикальных экстремистов исламистского толка, там гнездо наркомафии, там торговали органами.

Позиция Евросоюза: сербы должны отказаться от притязаний на эту территорию. То, что там живут этнические сербы, это проблема этнических сербов. Пусть терпят или уезжают», – сетует Михеев.