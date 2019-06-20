Сербия благодарит Белоруссию за поддержку по Косово
Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Андрей Равков встретился с президентом Сербии Александром Вучичем.
Вучич намерен на текущей неделе посетить Минск и провести переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба главы сербского государства.
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Вучич поблагодарил руководство Белоруссии за принципиальную позицию и постоянную поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии, отказ в международных организациях принимать в их состав самопровозглашенное Косово.
Вучич также проинформировал Равкова об угрозе безопасности сербского населения в Косово и Метохии.
Белорусский министр со своим сербским коллегой Александром Вулиным также наблюдали за ходом учений «Славянское братство 2019» на полигоне Орешац.
Как сообщает Informer, министры проинспектировали маневры по преодолению водных препятствий и переправе через Дунай.
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