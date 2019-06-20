20.06.2019, Минск, Ксения Голуб
 
Балканы, Белоруссия, Вооруженные силы, Косово, Сербия
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Сербия благодарит Белоруссию за поддержку по Косово

Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Андрей Равков встретился с президентом Сербии Александром Вучичем.

Вучич намерен на текущей неделе посетить Минск и провести переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба главы сербского государства.

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Вучич поблагодарил руководство Белоруссии за принципиальную позицию и постоянную поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии, отказ в международных организациях принимать в их состав самопровозглашенное Косово.

Вучич также проинформировал Равкова об угрозе безопасности сербского населения в Косово и Метохии.

Белорусский министр со своим сербским коллегой Александром Вулиным также наблюдали за ходом учений «Славянское братство 2019» на полигоне Орешац.

Как сообщает Informer, министры проинспектировали маневры по преодолению водных препятствий и переправе через Дунай.

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