Сербия благодарит Белоруссию за поддержку по Косово

20.06.2019, Минск, Ксения Голуб

Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Андрей Равков встретился с президентом Сербии Александром Вучичем.

Вучич намерен на текущей неделе посетить Минск и провести переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба главы сербского государства.

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Вучич поблагодарил руководство Белоруссии за принципиальную позицию и постоянную поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии, отказ в международных организациях принимать в их состав самопровозглашенное Косово.

Вучич также проинформировал Равкова об угрозе безопасности сербского населения в Косово и Метохии.

Белорусский министр со своим сербским коллегой Александром Вулиным также наблюдали за ходом учений «Славянское братство 2019» на полигоне Орешац.

Как сообщает Informer, министры проинспектировали маневры по преодолению водных препятствий и переправе через Дунай.