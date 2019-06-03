Сербия благодарит Россию за поддержку, Москва приглашает на сессии ОДКБ

03.06.2019

Сербия выражает благодарность России за поддержку в условиях усилившегося кризиса вокруг Косово из-за действия албанских сепаратистов.

«Хотел бы поблагодарить Россию за поддержку Сербии», — сказал сегодня президент Александр Вучич на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, прибывшим в Белград.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Председатель парламента Сербии Майя Гойкович предупредила о радикальных действиях Приштины, которые, по ее словам, доказывают, что албанские власти не хотят продолжать диалог с Сербией, сообщил Informer.

Гойкович отметила, что два дня назад албанцами было четко заявлено, что Сообщество сербских муниципалитетов не будет создано, и напомнила о введении 100-процентного налога на продукты из центральной Сербии для славянских анклавов, а также недавно принятой так называемой «Резолюции о геноциде», направленной против сербов. При этом расследования преступлений албанских террористов никто в крае вести не собирается.

«Все это доказывает, что Приштина не хочет продолжать диалог с Белградом», – заявила Гойкович.

По ее словам, недавнее вторжение албанского спецназа в северные муниципалитеты Косово и Метохии, где был избит член Миссии ООН, гражданин России Михаил Краснощеков, подтверждает, что Приштина при поддержке своих покровителей с Запада не отказывается от самых жестких мер.

«Считаем важным участие депутатов Народной скупщины в сессиях Парламентской Ассамблеи ОДКБ», – в свою очередь предложил Володин.

«Я подчеркиваю, что Сербия никогда не будет вводить санкции против Российской Федерации и российского народа, – подчеркнула Гойкович.

«Сербия особенно заинтересована в том, чтобы стать частью проекта «Турецкий поток» и начала с деятельности по этому проекту, который является одной из стратегически важных инвестиций в будущее и развитие Сербии», – добавила спикер.