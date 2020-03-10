Сербия больше не допустит новых бомбардировок НАТО
Сербия создала новую управляемую ракету Shumadia, чтобы предотвратить возможность повторения бомбардировок НАТО.
Об этом пишет американское издание National Interest, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сербия посылает сообщение своим соседям: если вы поможете НАТО бомбить нас, мы будем бомбить ваши города», – говорится в статье.
Shumadia устанавливается на грузовике и может поражать цели на расстоянии 175 миль.
«Это именно то, что нужно было Сербии, чтобы предотвратить возможное участие ее регионального соседа в агрессии 1999 года против нас. Надеюсь, что такого конфликта никогда не будет. Но если найдется сумасшедший, который откроет свое воздушное пространство для любой третьей страны, готовой напасть на Сербию, у нас теперь есть ракета, способная достичь всех стратегических городов в регионе», – рассказал военный аналитик Мирослав Лазанский.
Кроме того, Россия продает Сербии шесть истребителей МиГ-29, а также зенитные ракеты средней дальности «Бук» за $640 млн. В то же время Белоруссия, номинальный союзник России, дарит еще восемь истребителей МиГ-29 и два зенитных ракетных комплекса «Бук». Это значительно повысит боевую мощь сербской авиации.
Между тем, главный соперник Сербии Хорватия закупает самолеты в Израиле, Франции и Южной Корее.
«Идет ли война на Балканы? Некоторые балканские аналитики говорят, что закупки оружия не обязательно предвещают гонку вооружений в регионе. Поскольку Хорватия является клиентом Запада, а Сербия имеет более тесные связи с Россией, вполне естественно, что обе страны стремятся получить оружие у своих покровителей», – подводит итог National Interest.
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