Сербия больше не допустит новых бомбардировок НАТО

10.03.2020, Москва, Елена Острякова

Сербия создала новую управляемую ракету Shumadia, чтобы предотвратить возможность повторения бомбардировок НАТО.

Об этом пишет американское издание National Interest, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сербия посылает сообщение своим соседям: если вы поможете НАТО бомбить нас, мы будем бомбить ваши города», – говорится в статье.

Shumadia устанавливается на грузовике и может поражать цели на расстоянии 175 миль.

«Это именно то, что нужно было Сербии, чтобы предотвратить возможное участие ее регионального соседа в агрессии 1999 года против нас. Надеюсь, что такого конфликта никогда не будет. Но если найдется сумасшедший, который откроет свое воздушное пространство для любой третьей страны, готовой напасть на Сербию, у нас теперь есть ракета, способная достичь всех стратегических городов в регионе», – рассказал военный аналитик Мирослав Лазанский.

Кроме того, Россия продает Сербии шесть истребителей МиГ-29, а также зенитные ракеты средней дальности «Бук» за $640 млн. В то же время Белоруссия, номинальный союзник России, дарит еще восемь истребителей МиГ-29 и два зенитных ракетных комплекса «Бук». Это значительно повысит боевую мощь сербской авиации.

Между тем, главный соперник Сербии Хорватия закупает самолеты в Израиле, Франции и Южной Корее.

«Идет ли война на Балканы? Некоторые балканские аналитики говорят, что закупки оружия не обязательно предвещают гонку вооружений в регионе. Поскольку Хорватия является клиентом Запада, а Сербия имеет более тесные связи с Россией, вполне естественно, что обе страны стремятся получить оружие у своих покровителей», – подводит итог National Interest.