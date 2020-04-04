«Сербия больше никогда не будет одна»: Россия снарядила 11 самолётов ВКС

04.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Всего за пятницу и субботу по линии российского Министерства обороны в Сербию должны прибыть одиннадцать военно-транспортных самолетов, которые доставят экстренную помощью для борьбе с коронавирсуом.

Несколько российских бортов уже приземлились на военном аэродроме Батайница в Сербии, в субботу ожидается еще шесть, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Самолеты из России везут на Балканы медицинское оборудование, приборы и средства защиты, необходимые для лечения больных и борьбы с распространением эпидемии, а также шестнадцать специальных транспортных средств, предназначенных для дезинфекции строений и дорог.

Также вместе с техникой и медикаментами в Сербию прибывают и специалисты – всего Министерство обороны России намерено задействовать на сербской земле 87 своих экспертов: военных медиков, вирусологов войск РХБЗ, анестезиологов, врачей.

В целом россияне будут разбиты на восемь рабочих групп, руководить которыми начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа, генерал-майор Михаил Чернышов, который уже прибыл в Сербию и провел рабочее совещание с министром обороны Сербии Александром Вулиным.

Сербский министр поблагодарил Москву, напомнив, что не так давно именно Россия осуществила вызвавшие раздражение на Западе и у албанских сепаратистов поставки систем ПВО, боевых вертолетов, танков и бронемашин для армии Сербии.

«Так же, как Россия помогла нам в соответствии с военно-техническими договоренностями, сделав наши Вооруженные силы более сильными, а наше небо безопасным и защищенным, так и теперь ее Вооруженные силы помогают нам бороться с коронавирусом, поразившим весь мир, – приветствовал россиян сербский министр обороны. – Это показывает нам, что мы не одиноки, что Российская Федерация и российский народ всегда рядом с нами, и где бы нам ни было сложно, Россия теперь всегда там, показывая, что Сербия больше никогда не будет одна».

Вулин отметил, что российская помощь Сербии стала плодом взаимодействия двух главнокомандующих – Александра Вучича и Владимира Путина.

Интересно, что московские либералы уже начали критику властей России – дескать, не время оказывать помощь другим странам, когда в российской глубинке многие больницы не имеют необходимого оборудования.

«Многие мои знакомые пишут мне в личку и в комментариях: «Ну, какая помощь России для Сербии? Мы, россияне, сами в ужасном положении». Что сказать… Наверное. Вы пока храбритесь и не видите смертей вокруг себя. Большинство беспокоит финансовое положение, потери в деньгах. Но, что может быть страшнее смерти? Нищета? Вы голодаете? Ребята, у вас еще нет той стадии эпидемии, когда умирают ваши друзья и родственники. Оставайтесь людьми», – пишет работающий в Сербии российский журналист Дмитрий Лане.