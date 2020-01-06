Сербия будет защищать православных соотечественников в Черногории

06.01.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Власти Черногории пытаются искусственно переложить на Сербию свою ответственность за кризис в стране, вызванный принятием антиправославного закона, позволяющего конфискацию монастырей и храмов Сербской Церкви в пользу местных раскольников.

Об этом заявил глава сербского МИД Ивица Дачич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы абсолютно не принимаем обвинения, которые исходят от высокопоставленных черногорских чиновников, которые перекладывают ответственность за кризис в Черногории на официальный Белград и Сербию», – сказал Дачич, комментируя отказ посла Сербии в Подгорице встретиться с представителями черногорского внешнеполитического ведомства.

При этом Дачич выразил свое несогласие с принятием закона «О свободе вероисповедания», который, по его мнению, направлен против прав и свобод сербского народа и Сербской Православной Церкви в Черногории, сообщило РТС.

Глава сербского МИД отметил, что Белград имеет законное право и обязанность защищать права и свободы сербов в Черногории, которые составляют 29% населения страны. Министр подчеркнул, что принятый закон может поставить под угрозу сербские святыни православного народа в Черногории.

«Разве мы приняли этот закон? Они говорят, что независимость Черногории находится под угрозой. Кем она подвергается опасности? Кто и когда упоминал об том, что Черногория не должна быть независимой? Мы заинтересованы в хороших отношениях с Черногорией, и это отвечает интересам сербского народа, живущего в Черногории. Мы не за дальнейшее обострение ситуации, а за решение вопросов путем диалога» – сказал Дачич.

Комментируя студенческие протесты у посольства Черногории в Белграде, президент Сербии Александр Вучич заявил, что принял все меры для обеспечения безопасности диппредставительства. Он также осудил сожжение черногорского флага манифестантами.

В ночь 27 декабря парламент Черногории большинством голосов принял закон “О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин” на фоне массовых протестов по всей стране. Голосов “против” и воздержавшихся не было, поскольку документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции.

Массовые протесты проходят в городах Беране, Биело-Поле, Плевля, Подгорица, Бар, Будва, Котор, Никшич. Задержаны свыше 55 человек, включая депутатов от оппозиции. Митрополия Черногорско-Приморская СПЦ сообщила, что на мосту Джурджевича Тара на севере страны полиция ночью во время протеста «жестоко избила епископа Мефодия и защищавших его верующих дубинками и ногами».

Ранее президент Черногории Мило Джуканович заявил, что будет добиваться автокефалии для “черногорской церкви” по примеру Украины. Закон “О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин”, предусматривает изъятие 650 святынь, включая широко известный в православном мире монастырь Острог.