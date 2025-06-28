Сербия депортировала черногорского режиссера-сербофоба. Подгорица возмущается

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Назвавший Сербию «зловонием зоны боевых действий» черногорский режиссер Данило Марунович был депортирован из страны.

При этом хотел поставить спектакль в Белграде и заработать на сербских зрителях, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Незадолго до приезда в сербскую столицу Марунович написал статью для «Портала Аналитика», в котором высказался о сербском народе в некорректных выражениях, в частности назвав святой сербский праздник Видовдан – День Святого Вита, отмечаемый 28 июня, как память Битвы на Косовом поле, «патологическим культом поражения».

«В этой извращенной идеологической конструкции, питавшейся собственной историей поражений вместо побед, сербское чувство патриотизма переросло в чудовищный неофашистский империализм. Таким образом, великосербский неофашизм был построен на чувстве коллективного разочарования, что сделало его одним из самых опасных проявлений фашизма в современных европейских обществах. Эстафету сербского неофашизма кому-то предстоит нести. Черногория, Зета и Дукля остаются «первыми сербскими государствами», Россия — мать, Младич — герой, а Сребреница — не геноцид. Неофашизм снова марширует по Балканам», – витийствовал черногорский режиссер, драматург и публицист.

Поводом для этого потока сознания стало то, что протестующие против «режима Вучича» оппозиционеры выбрали для своей очередной массовой акции именно Видовдан, что очень не понравилось Маруновичу.

И с подобным отношением к потенциальному зрителю этот господин приехал в Белград, чтобы поставить в одном из ведущих сербских театров собственный спектакль по драме хорватского писателя Мирослава Крлежи «Господа Глембаи».

Однако патриотическая общественность визиту сербофоба и его деятельности воспротивилась, были составлены обращения в соответствующие органы, после чего Данило Марунович был задержан сотрудниками сербской спецслужбы БИА, допрошен, а после депортирован из Сербии.