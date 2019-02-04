Сербия: До свидания, президент Путин! – добро пожаловать, господин Трамп!

04.02.2019, Москва, Виктор Колбановский, директор Балканского центра

Едва над белградским аэропортом Никола Тесла растаяла тень улетевшего российского борта номер 1, как первые полосы ведущих сербских газет наперебой возвестили о предстоящих визитах в Сербию Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, при этом особо повествуя о готовящихся торжествах по случаю будущего приезда американского президента Дональда Трампа.

31 января с.г. уже сам сербский лидер Александр Вучич лично демонстрирует многовекторность сербской внешней политики, обращаясь к Трампу с благодарностью за помощь в диалоге Белграда и Приштины, и приглашает главу Белого Дома посетить Сербию.

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Извещая американского президента об исполнении Сербией всех обязательств по Брюссельскому соглашению, Вучич при этом сетует Трампу на пошлины, введенные Приштиной на товары из Сербии, которые на его взгляд «представляют собой осложнение и непреодолимое препятствие для продолжения диалога».

Удивительно, но при этом сербский лидер ни словом не обмолвился о незаконном формировании т.н, Армии Косово, которое представляет реальную угрозу безопасности Сербии и сербскому народу.

Создается такое ощущение, что наступает очередной акт политической драмы, срежиссированной самим Вучичем совместно с лидером косовских албанцев Хашимом Тачи и двумя закулисными одиозными международными балканскими игроками Соросом и Тони Блэром. Возникает риторический вопрос: какова цель этого спектакля?

Нынешний накал гражданского и политического противостояния в Сербии не позволяет избежать дальнейшего развития общенационального кризиса.

Очевидно, существует несколько причин для подобного поведения сербского лидера. Во-первых, это внешние причины. США и их союзникам необходимо как можно скорее продавить в любой форме признание Косово перед предстоящими в мае выборами в Европарламент, которые, по всей видимости, существенно изменят расстановку сил и приоритеты европейской политики.

Во-вторых, это внутриполитическая ситуация в стране. Нынешний накал гражданского и политического противостояния в Сербии не позволяет избежать дальнейшего развития общенационального кризиса. Вучич и его правящая коалиция теряет популярность на фоне консолидации и выступлений оппозиционных сил. Отсюда проистекает стремление провести досрочные парламентские выборы, чтобы любой ценой удержаться у власти и далее выполнить требования Запада по признанию Косово.

Визит президента России Владимира Путина в Сербию 17 января с.г. явился для сербского лидера последним крупным российским политическим козырем в борьбе с нарастающим протестным движением внутри страны. Поэтому сейчас Александр Вучич в буквальном смысле этого слова рассматривает господина Трампа как «американского козыря».

Президент России Путин достойно поставил себя выше сербской внутриполитической борьбы.

Президент России во время пребывания в Сербии достойно поставил себя выше сербской внутриполитической борьбы, вежливо уклонившись от прямого участия в политическом митинге, организованного усилиями правящей Сербской прогрессивной партии, но при этом сердечно поблагодарил сербский народ за оказанный радушный прием. Благодаря такому мудрому дипломатическому подходу высочайший рейтинг президента России в Сербии еще более укрепился, в том числе среди русофильских кругов оппозиционной сербской общественности.

2 декабря, в субботу и в предыдущие два дня уже девятые по счету протестные акции состоялись в 20 сербских городах и населенных пунктах. В рядах протестующих было много студентов и преподавателей высших учебных заведений. Более чем 1500 представителей сербского научного, академического сообщества и творческой интеллигенции выступили с открытым письмом в поддержку протестующих.

Консолидация оппозиции, как следствие неразрешенных внутриполитических проблем и соглашательской политики по отношению к Косово.

Политическим ответом на неразрешенные внутриполитические проблемы с одной стороны и с другой стороны соглашательскую по отношению к Западу политику властей Сербии в вопросе Косово стало формирование крупнейшего оппозиционного и второго по величине политического объединения – Союза за Сербию.

Союз является многокомпонентной структурой, объединившей в своих рядах как прозападные, так и национально-патриотические, пророссийски ориентированные силы. Посредством своих основателей̆ Союз представлен в Парламенте Сербии (более 30 депутатов или же 12% голосов).

Союз был сформирован 2 сентября и состоит из парламентских партий, движений, организаций и представителей̆ профсоюзов.

Среди основателей̆ Союза – Драган Джилас, экс-мэр Белграда; Народная партия во главе с Вуком Йеремичем, экс-министром иностранных дел Сербии и Президентом Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций; политическое движение Отечество сербов Косово и Метохии, которое возглавляет депутат сербского Парламента Славиша Ристич, Демократическая партия с ее президентом Зораном Лутовцем, экс-послом Сербии в Черногории; политическая партия «Двери», которую возглавляет депутат сербского Парламента Бошко Обрадович; председатель муниципалитета Чаетина Милан Стоматович и многие другие.

В условиях непрозрачной избирательной системы и тотальной блокады альтернативных позиций в сербских СМИ, объединенные оппозиционные силы полагают для себя неприемлемыми парламентские методы политической борьбы, так как, по их мнению «подобная тактика только придает легитимность действиям режима Вучича».

Сербская оппозиция в инициативном порядке прекратила участие в работе Скупщины и намерена бойкотировать возможные внеочередные парламентские выборы, необходимые нынешним властям, по мнению оппозиционеров «для отсрочки собственного политического краха».

Оппозиция расширяет тактику массовых уличных выступлений из столицы в региональные города и центры. Таким образом, в предстоящий период в Сербии возможно усиление уличных митингов и забастовочного движения по всей стране с требованиями отставки правительства и формирования переходного технического правительства для обеспечения новых парламентских выборов.

Опасность радикализации кризиса и силового вмешательства Запада.

В нестабильной обстановке национального кризиса и массовых непрекращающихся гражданских выступлений в Сербии существует опасность того, что активизируются радикальные националисты и экстремисты. Возможно резкое усиление активности националистических сепаратистских движений албанцев в муниципалитетах Прешево, Буяновац и Медвежа, бошняков в Санджаке, а также венгров в Воеводине, которые уже используют гражданские протесты в своих целях.

Таким образом, Сербия, окруженная странами НАТО и имеющая натовский контингент KFOR на территории Косово, неминуемо станет перед необходимостью ввода в страну вооруженных сил НАТО, формально с целью поддержания правопорядка, а де-факто с целью оккупации.

В этом сценарии развития событий официальное вступление Сербии в НАТО и начало проведения страной антироссийского курса будет лишь вопросом времени.

Данный подход, направленный на превращение пост-югославского пространства в антироссийские НАТО-протектораты отвечает интересам Запада в целом и спецслужб стран НАТО.

Союз за Сербию заинтересован в сотрудничестве с Государственной Думой и партией «Единая Россия».

На сегодняшний день со стороны западных посольств в Сербии уже отмечается повышенный интерес к контактам с руководством Союза за Сербию. Западные дипломаты видят в Союзе вероятно новую политическую власть в стране. В свою очередь Союз сейчас проводит встречи с американскими дипломатами, коллегами из Европарламента, Бундестага и другими представителями Запада, ища поддержку своих действий.

Одновременно Союз активно зондирует контакты и с российской стороной. Так, в начале декабря 2018 года, руководство Союза встречалось в Белграде с Послом РФ в Сербии Чепуриным и передало ему обращение.

В обращении выражается заинтересованность во встречах в Государственной Думе на уровне заместителя председателя Госдумы и председателя еомитета Госдумы по международным делам, а также в партии «Единая Россия» на уровне замсекретаря генсовета партии по международным делам для обмена мнениями и проведения консультаций по актуальным вопросам двусторонних отношений между Сербией и Россией, Косовскому вопросу и проблемам Балканского региона в целом.

31 января с.г. на полях ежегодных Рождественских чтений, проводимых в Государственной Думе состоялась краткая встреча заместителя председателя ГД Петра Толстого с одним из основателей Союза, депутатом Скупщины Бошко Обрадовичем.

14 декабря 2018 года шесть фракций, составляющих более 40 депутатов или же 16% состава Народной Скупщины Сербии, обратились к властям с запросом о проведении слушаний по Косово, который, к сожалению, был оставлен без внимания.

В условиях, когда голоса парламентариев собственные власти не слышат или не хотят услышать, совершенно логично, что депутаты вынуждены обсуждать ситуацию с европейскими, немецкими, российскими и другими зарубежными коллегами.

Перспектива российского активного многовекторного взаимодействия.

Пассивная российская выжидательная позиция и дальнейшее безоговорочная поддержка сербских властей чревата взятием под контроль США и спецслужбами стран НАТО процесса дальнейшего развития сербского внутриполитического кризиса.

А логика западного бесконтрольного влияния неминуемо приведет Белград в русло марионеточной антироссийской политики по имеющимся аналогиями с черногорским или македонским сценариями.

Однако в условиях крайне высокой поддержки России и российского президента Путина со стороны сербских граждан, как сторонников властей, так и оппозиции, активное российское многовекторное экспертное взаимодействие, смогло бы оказать существенную помощь в урегулировании сербского внутриполитического кризиса и одновременно продвинуть российские подходы, в том числе по Косово, укрепив влияние России в Сербии и на Балканах.

О тревогах, раздражителях и уроках Брюссельского соглашения.

Сегодня все, что связано с разговорами о возможности внеочередных парламентских выборов в Сербии вызывает в Москве обеспокоенность. В условиях жесткого политического и гражданского противостояния, внеочередные выборы могут привести к усилению конфликта и к углублению общественного раскола.

Раздражающими факторами являются идеи т.н. «компромисса», «всеобъемлющего соглашения о нормализации», «мирного договора», «разграничения территорий» и прочие шаги, являющиеся откровенным нарушением статус-кво, определенного резолюцией СБ ООН 1244 (1999).

К сожалению, с начала 2018 года и по сей день и в Белграде и в Приштине ухищрено пытаются продавливать эти продукты творчества закулисных одиозных международных балканских игроков Сороса и Блэра.

19 апреля 2013 года было подписано т.н. Брюссельское соглашение, по статьям которого Сербия де-юре добровольно отказалась от действия сербского законодательства на территории края, а де-факто сдала косовским албанцам сербские гражданские институты и органы управления, включая администрацию, правосудие, полицию, контроль административной границы и т.п.

Блоковая экспансия Запада в 2013 году не остановилась на Балканах, а перешла на постсоветское пространство, приведя через семь месяцев в Киеве к Евромайдану и последующему госперевороту.

Москва хорошо усвоила эти драматические уроки новейшей истории. Сегодня позиция России основана на краеугольном камне Косовского урегулирования – Резолюции 1244. Статус-кво, установленный этим документом, не должен нарушаться никакими сепаратными соглашениями.