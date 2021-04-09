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09.04.2021, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Война, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Сербия, Хорватия, Экономика
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Сербия экономически уделала обласканную Европой и НАТО Хорватию


Сербия уже обгоняет Хорватию в экономике, хотя та не переживала натовских бомбардировок.

Об этом в интервью youtube-каналу «Балканист» заявил посол Сербии в РФ Мирослав Лазанский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня, несмотря на проблему Косово и сложности в экономике, мы стремительно движемся вперед. Сербия в этом году или в начале следующего по объему ВВП перегонит Хорватию, которая не переживала таких катаклизмов, какие выпали на нашу долю.

Нам разбомбили мосты, больницы, электростанции, нефтегазовую систему, дороги, а мы все равно с каждым годом развиваемся все успешнее. У нас сейчас одновременно строится 5 или 6 автотрасс, только вдумайтесь. И при этом мы не отдавали их в концессию.

Хорватия построила прекрасные дороги, но все это на основе концессионных соглашений. Мы действуем по-другому. С помощью РЖД мы строим ультрасовременную железную дорогу Белград – Нови Сад – Суботица – Будапешт, по которой поезда будут ездить со скоростью 200 км/ч. В общем, мы возрождаемся из пепла погибшей Югославии, распад которой больнее всего ударил именно по сербскому народу», – резюмировал Лазанский.

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