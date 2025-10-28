Сербия – это мини-Россия, она никогда не станет членом ЕС – эксперт-балканист
Сербия воспринимается евросоюзовскими элитами как мини-Россия, более того, сами сербы считают свою страну таковой, и именно эта близость не позволит ей войти в состав Евросоюза.
Об этом в эфире видеоблога ANNA News заявил политолог-балканист Олег Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Сербия – это такая маленькая Россия, которая находится почти в географическом центре Европы. Так считают сами сербы, многие из них. И так считает Европа, что самое интересное.
Могу сказать, что Сербия никогда не станет членом Европейского союза в силу огромного количества конкретных моментов, связанных с тем, что Сербия не откажется от Косово, не откажется от Республики Сербской», – отметил он.
«Мы видим, что Сербия на данный момент – единственная страна, которая не вводит санкции против России, куда летают самолеты. Пока еще работает российский бизнес, хоть и под санкциями, но работает.
Но не только поэтому, а в конце концов был период охлаждения. И Тито ссорился со Сталиным, и мало ли что еще возможно впереди.
Но Россия и Сербия связаны между собой очень глубоко, исторически, ментально, цивилизационно. Люди это помнят, люди это ценят», – заключил Бондаренко.
