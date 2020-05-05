Сербия готовится наказать албанца за убийство 29-летней давности

05.05.2020, Белград, Алексей Топоров

Словения арестовала по запросу Сербии гражданина Хорватии Бранко Тунича, подозреваемого у хладнокровном убийстве солдата ЮНА Марка Утржана.

Об этом сообщило сербское издание «Политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По подозрению в убийстве молодого солдата-срочника Марка Утржана в Словении по запросу Верховного суда Сербии был арестован 57-летний гражданин Хорватии Бранко Тунич. Сербское правосудие полагает, что под этим именем скрывается уроженец Косово, сменивший свое имя, чтобы избежать возможных проблем с законом.

«По нашей информации Тунич родился в деревне Вранково муниципалитета Витина и его отца зовут Зеф, а его мать – Мария, в девичестве Джорджевич (судя по фамилии она не албанка, а славянка – ред.), – рассказал изданию руководитель Информационно-документационного центра «Веритас» Саво Штрбац. – Я предполагаю, что семья переехала в Хорватию вскоре после рождения Тунича, поскольку в 60-х годах албанцы селились по всей Югославии».

Бранко Туничу инкриминируют то, что 30 сентября 1991 года в учебном центре хорватского сепаратистского формирования Национальная гвардия Хорватии, боевики которого изображены на заглавном фото, в Ракитии (в окрестностях Загреба) тот в упор застрелил молодого бойца Югославской народной армии (ЮНА) Марка Утржана. Ранее сепаратисты захватили в плен группу солдат, после чего отпустили хорватов, словенцев, бошняков и албанцев, а сербов и черногорцев оставили на несколько дней, чтобы пытать и всячески издеваться над ними.

1991 год. Взятые в плен хорватскими сепаратистами бойцы ЮНА.

В отношении Тунича прокуратура уже возбуждала дело, но тогда хорватскому кривосудию удалось повернуть дело так, что это Утржан сам напал на Тунича, чтобы отобрать у него оружие, после чего тот, якобы защищаясь, застрелил бойца. Эту же версию на суде подтвердил сослуживец убитого Берислав Бечирович, который впоследствии признался, что изложил эту ее поддавшись психологическому давлению.

Самое интересное что об этом инциденте пытался рассказать суду в Гааге высокопоставленный узник трибунала – экс-президент Югославии Слободан Милошевич, но судья грубо прервал его.

Теперь, если Словения не отпустит Тунича, есть шанс, что справедливость в этом деле восторжествует. Во всяком случае Белград в очередной раз показывает, что в преступлениях над сербами нет срока давности, и если международное сообщество намеренно игнорирует их, то Сербия будет добиваться справедливого возмездия своими силами.

Бойцы ЮНА, 1990 год, до начала кровавого распада страны осталось совсем немного.