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12.02.2021, Белград, Ксения Голуб-Секулович
 
Балканы, Дзен, Медицина, Общество, Политика, Россия, Сербия
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Сербия готовится поставлять «Спутник V» всей Европе и другим континентам


В столице Сербии прошли переговоры делегации российских-вирусологов с сербскими коллегами, а также представителями профильных ведомств страны.

Стороны обсудили и ознакомились с готовностью Сербии производить «Спутник V», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В составе российской делегации Сербию посетили специалисты Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который занимается продвижением российской вакцины, российские ученые из разработавшего ее Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

На встрече гостей с их коллегами присутствовал и посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

Вначале российская делегация побывала в белградском Институте вирусологии «Торлак», чтобы оценить его технические и кадровые возможности.  Далее во Дворце Сербии прошли переговоры с участием министра инноваций и технологического развития Сербии Ненада Поповича.

На последовавшей пресс-конференции, где побывал и корреспондент «ПолитНавигатора», стороны рассказали о достигнутых договорённостях.

Так, по словам участников совместной работы, мощностей «Торлака» достаточно только для расфасовки субстанции вакцины, упаковки и дистрибьюции, но при этом, подготовительные работы займут пару месяцев.

Для полноценного же запуска производства требуется около девяти месяцев – на закупку и установку нового оборудования, обучение персонала, в чем примут непосредственное участие российские специалисты.

По словам Поповича, Сербия крайне заинтересована в этом процессе: во-первых, это необходимо для вакцинации собственного населения. Несмотря на то, что на данный момент в стране представлены препараты от трех производителей – Pfizer, российского Центра Гамалеи и китайской компании «Синофарм», согласно последним данным, более 40% сербов, записавшихся на вакцинацию, хотят прививаться именно «Спутник V».

«Сербия могла бы поставлять вакцину всей Европе и некоторым странам на других континентах. На данный момент семь европейских стран, включая Германию, Венгрию и Чехию, высказали свою заинтересованность в том, чтобы «Спутник V» как можно скорее начал производиться на нашей территории», – подчеркнул сербский министр.

Посол России, в свою очередь, отметил, что очень доволен сегодняшними договоренностями.

«Таким образом, открывается новая фаза в сотрудничестве в испытании возможностей Сербии производить данную вакцину. И это обеспечит нашим балканским друзьям возможность стать страной, которая будет производить вакцины не только для себя, но и для региона, и это очень важно и актуально.

Что касается России и ее возможностей и готовности предоставить помощь и поддержку в производстве препарата, мы не думаем о вакцине как о средстве глобального соревнования. Наша цель – иметь друзей, сотрудничество с ними, в том числе, для победы над вирусом», – заключил Боцан-Харченко.

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