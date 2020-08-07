Сербия готовится стать лидером по темпам экономического роста в Европе

07.08.2020, Белград, Алексей Топоров

Президент Сербии Александр Вучич рассказал о том, что в связи с эпидемией коронавируса на выплату компенсаций работающим государство выделяет 5,8 миллиардов евро или 12% ВВП.

Об этом сербский лидер заявил в ходе общения с прессой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С девяти часов утра банки переводят по 18 тысяч динаров (более 13 тысяч рублей – ред.) на одного сотрудника для 235 тысяч 372 хозяйствующих субъектов с 1 миллионом 535 тысячами сотрудников, – сообщил Вучич. – В целом общий пакет помощи экономике по выплатам 60% минимальных зарплат трудящимся составит 5,8 миллиардов евро или 12% ВВП».

Также президент Сербии анонсировал еще один транш, который будет выплачен в сентябре, он коснется 13 тысяч 550 компаний, начавших работать с момента эпидемии – с марта текущего года.

«По итогам первого полугодия Сербия будет первой или второй в Европе по темпам экономического роста. В первом квартале мы уже были первыми… во втором квартале в еврозоне был экономический рост минус 14,4%, в Германии – минус 11,7%, в Испании – минус 22,1%, в Сербии только минус 6,5%», – отметил Вучич.