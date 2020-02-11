Сербия и Босния должны поделить реку Дрину

11.02.2020, Москва, Елена Острякова

Босния и Герцеговина инициирует переговоры с Сербией по демаркации государственной границы.

Об этом пишет боснийская Sarajevo Times, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Граница была определена в 1995 году, когда была создана Босния и Герцеговина. Принято считать, что граница проходит по среднему течению реки Дрины, но точных координат до сих пор не установлено. Переговоры были прерваны 10 лет назад

«У нас была принципиальная договоренность организовать совместную встречу в сентябре прошлого года. Мы также предоставили определенные материалы, но так и не получили ответа. Что касается нас, то мы готовы к переговорам», – сказал заместитель председателя боснийской пограничной комиссии Желько Обрадович.

Сербия настаивает на том, чтобы четыре спорных пункта были урегулированы отдельным соглашением, с тем чтобы Сербия по-прежнему эксплуатировала гидроэлектростанции Зворник и Байина Башта. Ради этого Белград готов отдать четыре и девятнадцать гектаров в другом месте.