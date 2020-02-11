11.02.2020, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Босния, Политика, Сербия
Просмотров:

Сербия и Босния должны поделить реку Дрину


Босния и Герцеговина инициирует переговоры с Сербией по демаркации государственной границы.

Об этом пишет боснийская Sarajevo Times, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Граница была определена в 1995 году, когда была создана Босния и Герцеговина. Принято считать, что граница проходит по среднему течению реки Дрины, но точных координат до сих пор не установлено. Переговоры были прерваны 10 лет назад

«У нас была принципиальная договоренность организовать совместную встречу в сентябре прошлого года. Мы также предоставили определенные материалы, но так и не получили ответа. Что касается нас, то мы готовы к переговорам», – сказал заместитель председателя боснийской пограничной комиссии Желько Обрадович.

Сербия настаивает на том, чтобы четыре спорных пункта были урегулированы отдельным соглашением, с тем чтобы Сербия по-прежнему эксплуатировала гидроэлектростанции Зворник и Байина Башта. Ради этого Белград готов отдать четыре и девятнадцать гектаров в другом месте.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    242526272829  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть