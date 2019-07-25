25.07.2019, Москва, Елена Острякова
 
Италия, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Сербия
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Сербия и Италия готовы помочь пострадавшему Иркутску

Сербские русофилы создали специальную страницу в Фейсбуке для сбора пожертвований пострадавшим в результате наводнения в Иркутской области.

Об этом на своей странице написал российский политолог Олег Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Предлагают скинуться каждому от 1000 динар (около 600 рублей), а всего их 17.000 человек в группе. Если предложение возымеет силу, то только в рамках данной инициативы от сербских русофилов Иркутская область сможет получить порядка 10 миллионов рублей для помощи пострадавшим. Вы скажете, капля в море? Возможно. Но по каплям человеческого сострадания набирается море сочувствия и эмпатии к ближнему», – написал Бондаренко.

Свою помощь Иркутску предложил и итальянский Пьемонт. Известный публицист Исраэль Шамир опубликовал в Фейсбуке письмо губернатора этой провинции Альберто Чирио в адрес российского посольства.

«Мятежный губернатор Пьемонта – евроскептик – предложил помощь мятежному губернатору Приангарья – коммунисту. Помощь в ликвидации последствий наводнения, а не в том, что вы подумали», – написал Шамир.

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