Сербия и Италия готовы помочь пострадавшему Иркутску

25.07.2019, Москва, Елена Острякова

Сербские русофилы создали специальную страницу в Фейсбуке для сбора пожертвований пострадавшим в результате наводнения в Иркутской области.

Об этом на своей странице написал российский политолог Олег Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Предлагают скинуться каждому от 1000 динар (около 600 рублей), а всего их 17.000 человек в группе. Если предложение возымеет силу, то только в рамках данной инициативы от сербских русофилов Иркутская область сможет получить порядка 10 миллионов рублей для помощи пострадавшим. Вы скажете, капля в море? Возможно. Но по каплям человеческого сострадания набирается море сочувствия и эмпатии к ближнему», – написал Бондаренко.

Свою помощь Иркутску предложил и итальянский Пьемонт. Известный публицист Исраэль Шамир опубликовал в Фейсбуке письмо губернатора этой провинции Альберто Чирио в адрес российского посольства.

«Мятежный губернатор Пьемонта – евроскептик – предложил помощь мятежному губернатору Приангарья – коммунисту. Помощь в ликвидации последствий наводнения, а не в том, что вы подумали», – написал Шамир.