Сербия и Китай готовы подписать соглашение о свободной торговле

После встречи с президентом Сербии Александром Вучичем в Пекине, председатель КНР Си Цзиньпин поручил Министерству торговли Китая продолжить и быстро завершить переговоры с правительством Сербии по межгосударственному соглашению о свободной торговле.

Встреча президента Сербии с лидером КНР прошла сразу же после встречи того с президентом России Владимиром Путиным.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», говоря о соглашении по свободной торговле по итогам переговоров с китайским коллегой, президент Сербии выразил уверенность, что переговоры по нему могут быть завершены в этом году.

«Когда вы заключаете соглашение о свободной торговле с Китаем, тогда иностранным инвесторам и Западу действительно становится наиболее выгодно вкладывать средства в Сербию, потому что у нее будет самый широкий рынок в мире», – сказал Вучич.

Отвечая на вопрос, с какой продукцией Сербия может конкурировать на китайском рынке, президент Сербии привел в пример виноделов. Вучич сказал, что производители вина из Сербии смогут экспортировать вместо миллиона бутылок – и эта планка до сих пор не достигнута, и которые для китайского рынка ничто – благодаря соглашению экспортировать от 10 до 12 миллионов бутылок вина.

«Это такой бум для нашей винодельческой отрасли и нашей страны. Не говоря уже о ракии и многих наших сельскохозяйственных продуктах, различных продуктах переработки. Это неограниченные возможности для прогресса нашей страны и нашего экспорта, но не забывайте, что это будет способствовать еще большему экспорту китайских предприятий из Сербии в Китай, что является еще одной хорошей и важной частью соглашения», – отметил сербский президент, давая комментарий для РТРС.

По словам Вучича, в ходе вчерашней встречи, которая произошла сразу же после переговоров лидеров России и Китая, председатель Си был, пожалуй, наиболее удовлетворен содержанием переговоров.

«Он несколько раз называл меня старым другом, а китайская пословица гласит, что лучшее – это старое вино и старые друзья. Это большая честь для нас и большое спасибо президенту Си и Китаю за проявленное к нам гостеприимство…. Мы также обсудили стратегические вопросы, взаимную поддержку, борьбу за сохранение территориальной целостности в международных институтах и ​​организациях – это очень важно для нашей страны из-за Косово и Метохии», – подчеркнул Вучич.