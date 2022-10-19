Сербия и Россия – в СБ ООН: В Косово осуществляется этническая чистка сербов

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В сербском автономном крае Косово и Метохия албанские сепаратисты осуществляют этническую чистку оставшихся сербов.

Об этом 18 октября представители Сербии и России заявили на специальном заседании Совета Безопасности ООН, посвящённого косовской проблеме, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович отметил, что власти в Приштине своим безответственным поведением сознательно саботируют усилия не только Белграда, но также ЕС и других сторон международного сообщества, намереваясь избежать реализации своих обязательств, но и с куда более тревожной целью – запугивания, маргинализации и преследования сербов.

Он также напомнил, что по сей день нет ни одного осужденного за преступления против сербов на территории Косово, которых только с 1999 года было убито более тысячи.

«Из-за такого спланированного запугивания почти все города и села в Косово и Метохии подверглись этнической чистке. Представители Приштины продолжают своими действиями игнорировать страдания, сыплют соль на раны сербов, которым пришлось покинуть свои вековые очаги, – подчеркиваю, таких около 200 тысяч человек», – сказал Селакович.

В свою очередь, постоянный представитель России в СБ ООН Василий Небензя заявил, что в самопровозглашенной «Республике Косово» продолжается ползучая этническая чистка сербского населения на фоне давления США и ЕС, которые пытаются вынудить Сербию признать независимость края.

«Создание коренному сербскому населению невыносимых условий для жизни, судя по всему, является для Приштины задачей номер один. Продолжаются акции устрашения в населенных сербами районах, снижается порог применения силы против проживающих там людей. С начала 2022 года в Косово зафиксировано более 100 случаев нападений на сербов, их имущество, кладбища и религиозные святыни – почти вдвое больше, чем годом ранее. Под предлогом обеспечения безопасности возводятся базы косовской полиции на севере края – зачастую на принадлежащей сербам частной территории», – сказал российский дипломат.

Небензя также отметил, что Приштина так и не выполнила достигнутую под эгидой Брюсселя договоренность об учреждении Союза сербских муниципалитетов Косово, которое в не идеальной, но все же во взаимоприемлемой форме могло гарантировать обеспечение прав проживающих в Косово сербов. Что же касается будущего отношений Белграда и Приштины, то Москва по-прежнему выступает за достижение жизнеспособного взаимоприемлемого решения на основе резолюции СБ ООН 1244, которое должно соответствовать международному праву и получить одобрение Совета Безопасности, отметил постоянный представитель России в СБ ООН.

Позицию России поддержали также представители Китая и Индии. Так, заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан отметил, что с июня этого года власти в Приштине предприняли односторонние действия по таким вопросам, как документы, удостоверяющие личность, и номерные знаки транспортных средств. Это привело к обострению ситуации на севере Косово, повлияло на процесс нормализации отношений между Сербией и Косово, безопасность и стабильность Балкан и юго-восточной части Европы.

Гэн Шуан отметил, что диалог и консультации – это правильный путь к политическому решению косовского вопроса, и в этом процессе суверенитет, независимость и территориальная целостность Сербии должны полностью уважаться.

В свою очередь, представитель Индии в СБ ООН Шри Равиндра начал свое выступление с напоминания о том, что его страна полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Сербии. Он призвал Белград и Приштину приложить дополнительные усилия для достижения прогресса в диалоге.

Заседание СБ ООН, посвящённое деятельности Миссии ООН в Косово (UNMIK), проходит каждые шесть месяцев. На минувшем заседании представитель США Линда Томас-Гринфилд предложила проводить такие заседания раз в год.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 22 сентября в Косово подвергся нападению автобус с сербами, которые направлялись в Печскую патриархию Сербской православной церкви.