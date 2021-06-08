Сербия, как и Россия, будет менять Конституцию

08.06.2021, Белград, Алексей Топоров

Народная скупщина Сербии одобрила предложение правительства инициировать процедуру изменения Конституции в той части, которая касается судебной системы.

Об этом сообщает «Политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

За процесс изменения Конституции Сербии проголосовали 207 депутатов Народной скупщины, против – три, двое – воздержались, и один депутат на заседании не присутствовал. Теперь парламентский Комитет по конституционным и законодательным вопросам должен подготовить предложение о внесении изменений в основной закон, которое будет вынесено на рассмотрение Народной скупщины, и если депутаты поддержат его, будет проведен референдум, на котором граждане страны скажут окончательное слово.

Обосновывая предложение правительства начать процесс изменения Конституции, премьер-министр Анна Брнабич подчеркнула, что изменения касаются правосудия, что они необходимы на пути евроинтеграции, но должны быть сделаны, прежде всего, из-за граждан, качество жизни которых в результате принятых поправок улучшится, потому что «справедливость не должна быть медленной, но достижимой и быстрой».

Глава правительства напомнила, что публичные дебаты о конституционных изменениях продолжались в течение восемнадцать месяцев, отметив, что это свидетельствует о том, насколько власть заботится о достижении как можно более широкого социального консенсуса по такой важной проблеме.

В ответ на слова премьер-министра лидер албанско-бошнякской фракции, албанец Шаип Камбери заявил, что Конституция Сербии нуждается не в частичном, а фундаментальном изменении, выступив против того, что в ней указано, что эта страна является государством сербского народа. По словам Камбери это недопустимо, поскольку 20% населения Сербии составляют национальные меньшинства. В качестве положительного примера он привел «Конституцию Косово», в которой прописано, что «Косово – это государство его граждан».

«Неправильно ссылаться на Конституцию самопровозглашенного Косово в сербском парламенте, являясь депутатом парламента страны, частью которой является Косово и Метохия, – парировала этот выпад Брнабич. – Это наша провинция, и вы должны уважать это. Для этого пространства не существует «Конституции Косово», и они завоевали независимость, не спросив никого из своих граждан. Это как если бы однажды я проснулась и решила, что моя Карабурма (район Белграда – ред.) независима, после чего приняла бы Конституцию Карабурмы, никого ни о чем не спрашивая. Конституция Косово действует аналогично Конституции Карабурмы».

Глава правительства Сербии также отметила, что не хочет, чтобы так называемое Косово было образцом для подражания в чем-либо, напомнив о преступлениях, совершенных против сербов, за которые никто не понес ответственность.

Ожидается, что изменения, на которых натаивает ЕС, будут касаться способа избрания судей. Высший судебный совет вместо 11 членов, которых сейчас избирает парламент, будет состоять из десяти, и только половину из них станут выбирать депутаты, а другую половину – судьи. Государственное вече прокуроров станет Высшим советом прокуроров, пятерых их них тоже станет выбирать Народная скупщина, а еще пятерых – прокуроры.