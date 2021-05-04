Сербия хочет вернуть позиции в Движении неприсоединения

04.05.2021, Белград, Алексей Топоров

К 60-летию Движения неприсоединения, созданного по инициативе югославского лидера Иосипа Броз Тито в рамках Белградской конференции, Сербия хочет вернуть позиции в этой междугородной организации.

Об этом сообщает «Политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Движение неприсоединения отмечает шесть десятилетий своего существования, и в этом году должна состояться Белградская конференция, аналогичная той, что состоялась в 1961 году, на которой и была учреждена эта организация. Однако в отличие от Югославии (СФРЮ) сегодня Сербия имеет там только статус страны-наблюдателя.

Государственный секретарь Министерства иностранных дел Сербии Неманя Старович сообщил «Политике», что в настоящее время представители его страны интенсивно общаются Азербайджаном, который в настоящее время является председателем Движения неприсоединения, согласовывая формат встречи.

«Нам абсолютно необходима поддержка Баку, потому что мы всего лишь страна-наблюдатель», – сказал Старович, апеллируя к успехам Сербии в вопросе вакцинации от COVID-19. – Между прочим, если Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций не может быть проведена физически в сентябре этого года (последний раз она проходила онлайн), то встреча в Белграде могла бы стать крупнейшей международной многосторонней встречей в мире в этом году».

Это мероприятие анонсировал ранее президент Сербии Александр Вучич в беседе с боснийским журналистом Сенадом Хаджифейзовичем:

«Мы постараемся по этому поводу сделать мероприятие осенью, потому что со времени конференции в Белграде прошло 60 лет», – сказал сербский президент.

В 1961 году Движение неприсоединения (к международным военным блокам, под которыми в первую подразумевались НАТО и Варшавский договор) было организовано лидером СФРЮ Иосипом Броз Тито по согласованию с лидерами Египта Гамалем Абдель Насером и Индии Джавахарларом Неру . Также этому предшествовала поездка Тито по странам Азии и Африки на корабле «Галеб».

С развалом Югославии Белград утратил свое влияние в Движении неприсоединения, впрочем, и оно само, формально объединяя 120 стран, не имеет прежнего авторитета и влияния. При этом Сербия как нельзя лучше вписывается в философию этой организации, четко следуя принципу военного нейтралитета.