Сербия хочет вернуть воинскую повинность из-за обострения ситуации на Балканах
Генеральный штаб Войска Сербии выступил с предложением к президенту и Верховному главнокомандующему Александру Вучичу вновь ввести обязанность служить в армии сроком до четырех месяцев.
Об этом сообщило Министерство обороны Республики Сербия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По информации МО Сербии, целью инициативы Генштаба является повышение обороноспособности Войска Сербии путем омоложения и улучшения комплектования и подготовки действующих и резервных сил.
«Мы думаем, что это то, что полезно для всей страны, для всего общества, а также принесет пользу самим ребятам, которые завтра будут служить в армии. Они будут ощущать себя лучше, более полезными членами общества, гордостью Родины и своих семей», – прокомментировал инициативу министр обороны Сербии Милош Вучевич.
Службу по призыву в Сербии отменили 13 лет назад – в начале 2011 года. С тех пор, согласно инсайдам «ПН», армия страны испытывает постоянные проблемы с недобром рядового и офицерского состава, что усугубляется относительно невысоким жалованием для военных.
При этом страна сталкивается с постоянными вызовами, такими как нестабильность в Косово и вероятность вооруженных столкновений в БиГ в связи с желанием Запада прогнуть Республику Сербскую.
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