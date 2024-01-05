Сербия хочет вернуть воинскую повинность из-за обострения ситуации на Балканах

Алексей Топоров.  
05.01.2024 12:37
  (Мск) , Белград
Просмотров: 168
 
Балканы, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Сербия


Генеральный штаб Войска Сербии выступил с предложением к президенту и Верховному главнокомандующему Александру Вучичу вновь ввести обязанность служить в армии сроком до четырех месяцев.

Об этом сообщило Министерство обороны Республики Сербия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Генеральный штаб Войска Сербии выступил с предложением к президенту и Верховному главнокомандующему Александру Вучичу...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


По информации МО Сербии, целью инициативы Генштаба является повышение обороноспособности Войска Сербии путем омоложения и улучшения комплектования и подготовки действующих и резервных сил.

«Мы думаем, что это то, что полезно для всей страны, для всего общества, а также принесет пользу самим ребятам, которые завтра будут служить в армии. Они будут ощущать себя лучше, более полезными членами общества, гордостью Родины и своих семей», – прокомментировал инициативу министр обороны Сербии Милош Вучевич.

Службу по призыву в Сербии отменили 13 лет назад – в начале 2011 года. С тех пор, согласно инсайдам «ПН», армия страны испытывает постоянные проблемы с недобром рядового и офицерского состава, что усугубляется относительно невысоким жалованием для военных.

При этом страна сталкивается с постоянными вызовами, такими как нестабильность в Косово и вероятность вооруженных столкновений в БиГ в связи с желанием Запада прогнуть Республику Сербскую.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть