Сербия модернизировала легендарный югославский танк

09.06.2020, Белград, Алексей Топоров

Министру обороны Сербии Александру Вулину презентовали модернизированный вариант танка М-84, состоявшего на вооружении Югославской народной армии и принимавшего активное участие в гражданских войнах 90-х.

Об этом сообщила пресс-служба министра обороны Сербии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Модернизированный впервые с 1991 года танк М-84 АС1 был представлен министру обороны Сербии Александру Вулину и начальнику сербского Генштаба Милану Моисиловичу на базе Технического ремонтного завода «Чачак».

«Благодаря модернизации, над которой мы начали работать и которая представлена в M-84 AS1, мы будем одним из самых современных танковых войск не только в регионе, но и во всей Европе, – отметил сербский министр обороны. – Верховный главнокомандующий сербской армией президент Александр Вучич потребовал, чтобы все наши существующие потенциалы, в первую наш интеллект, богатый военный и боевой опыт, были использованы для того, чтобы мы получили продукт, необходимый нашей армии.

В предыдущие годы мы уделяли особое внимание нашим ВВС и ПВО, но сейчас настал черед армии. Это революционный и огромный шаг вперед. М-84 был построен 36 лет назад, его модернизация началась в 1991 году, но так и не была завершена. Впервые модернизация М-84 близка к завершению, это ее первая фаза».

Присутствовавший на презентации помощник министра материальных ресурсов доктор Ненад Милорадович сообщил, что модернизация танка будет происходить в две фазы, в ходе первой у презентованной машины появились девять нововведений, на втором, который должен быть завершен к концу года, появятся еще двенадцать.

«На сегодняшнем заседании рабочей группы по модернизации танка во главе с генерал-майором Зелимиром Глишовичем мы познакомились с достигнутым уровнем модернизации, – рассказал помощник министра. Прежде всего, были внесены улучшения в защиту танков от всех видов текущих угроз – современных танковых снарядов, современных кумулятивных тандемных противоракетных ракет и так называемых боеприпасов «топ атаки». Это основной сегмент на этом этапе

Кроме того, была значительно улучшена ситуационная осведомленность всех членов экипажа, особенно командира, благодаря 360-градусной системе наблюдения за транспортным средством и боевой станцией с дистанционным управлением, которая имеет специальную систему управления огнем, тепловизионную камеру и позволяет командиру успешно действовать в определенных ситуациях во время засады в населенном пункте».

Югославский танк М-84 является модернизированным вариантом советского среднего и основного танка Т-72М. С1981 по 1991 годы в СФРЮ было выпущено около 700 таких машин.