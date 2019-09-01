Сербия может помочь Европе обогнать Китай

01.09.2019, Москва, Елена Острякова

Сербия имеет самые большие в Европе запасы лития, за которыми идет глобальная охота в мире. Об этом пишет агентство Блумберг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Спрос на литиевые батареи, которые питают все, от iPhone до автомобилей Tesla, в ближайшие 11 лет вырастет в восемь раз в течение следующих 11 лет, отмечает издание.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Президент Александр Вучич в феврале назвал литий «одной из самых больших надежд для Сербии» и призвал компании ускорить работу по запуску добычи.

Литиевая жила Сербии может помочь Европе конкурировать с Азией, особенно в Китае, третьем по величине в мире производителе лития и главном производителе литий-ионных батарей.

Rio Tinto, одна из крупнейших в мире горнодобывающих компаний, а также австралийский исследователь Jadar Lithium Plc сейчас оценивают сербские запасы. Чешская Республика и Австрия также изучают потенциал добычи лития.

Открытие аккумуляторного завода станет ключом к повышению уровня жизни, сказал Ненад Антич, заместитель мэра города Вранье, ближайшего к месторождению.