01.09.2019, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, ЕС, Китай, Сербия, Экономика
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Сербия может помочь Европе обогнать Китай

Сербия имеет самые большие в Европе запасы лития, за которыми идет глобальная охота в мире. Об этом пишет агентство Блумберг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Спрос на литиевые батареи, которые питают все, от iPhone до автомобилей Tesla, в ближайшие 11 лет вырастет в восемь раз в течение следующих 11 лет, отмечает издание.

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Президент Александр Вучич в феврале назвал литий «одной из самых больших надежд для Сербии» и призвал компании ускорить работу по запуску добычи.

Литиевая жила Сербии может помочь Европе конкурировать с Азией, особенно в Китае, третьем по величине в мире производителе лития и главном производителе литий-ионных батарей.

Rio Tinto, одна из крупнейших в мире горнодобывающих компаний, а также австралийский исследователь Jadar Lithium Plc сейчас оценивают сербские запасы.  Чешская Республика и Австрия также изучают потенциал добычи лития.

Открытие аккумуляторного завода станет ключом к повышению уровня жизни, сказал Ненад Антич, заместитель мэра города Вранье, ближайшего к месторождению.

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