Сербия может заменить России Турцию

26.04.2021, Москва, Елена Острякова

Столица Сербии Белград может стать новым авиационным хабом для полетов россиян в Европу и Азию после закрытия авиасообщения с Турцией.

Об этом на youtube-канале «Балканист» заявил политолог Олег Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда Стамбул перестает быть хабом, встает вопрос, какая другая европейская столица может стать таким хабом. Через какой город российские граждане, которым нужно на Восток или на Запад, будут летать. Может быть, через Белград? Туда ежедневно летают самолеты «Аэрофлота», Nord Wind, Aire Serbia. Может быть Росавиация даст разрешение и другим авиакомпаниям? Тогда билеты будут не такими дорогими. Уже сегодня можно использовать Белград в качестве хаба. Пока цены кусаются, но надеюсь, что после майских цены изменятся», – сказал Бондаренко.

15 апреля в силу вступило решение России ограничить авиасообщение с Турцией. Между Москвой и Стамбулом осталось два рейса в неделю, которые будут обслуживаться авиакомпаниями «Аэрофлот» (по вторникам и пятницам) и Turkish Airlines (по понедельникам и пятницам). Авиасообщение Турции с Россией могут возобновить после 1 августа 2021 года.