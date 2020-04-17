Сербия начала собственное производство хлорохина для лечения COVID-19

17.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Президент Сербии Александр Вучич приветствовал старт производства препарата хлорохин, применяемого при лечении коронавируса, на базе белградского фармацевтического предприятия «Галеника».

Об этом сообщают сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Началось производство хлорохина в Сербии, ключевого препарата для борьбы с коронавирусом! – написал сербский президент в инстаграм-профиле «Будущее Сербии». – Браво «Галенике» и сербским труженикам!».

Слова сербского лидера подтвердила и директор Республиканского фонда медицинского страхования Саня Радоевич-Шкодрич, которая пообещала обеспечить нужные объемы производства препарата в стране. Накануне стало известно, что соответствующее сырье прибыло в Сербию из заграницы.

«Государство должно было предвидеть ситуацию, когда дело дошло бы до закупки препарата, и пришлось заботиться о том, чтобы не покупать слишком много, поскольку пик заболевания может миновать, – прокомментировала необходимость собственного производства директор республиканского фонда. – С другой стороны, оно должно быть готово и к ситуации, которая сложилась в Италии (когда, напротив, вместо ожидаемого спада началось резкое обострение эпидемиологической обстановки – ред.)».

Хлорохин – препарат, ранее применявшийся против малярии, теперь является одним из основных средств для лечения COVID-19. В частности, его использование пропагандировал президент США Дональд Трамп, однако, например, в Бразилии его производство прекратили из-за высокой смертности пациентов.

О неприятных побочных эффектах хлорохина, таких как тошнота и слабость в мышцах, рассказала и переболевшая коронавирсуом супруга Тома Хэнкса – певица Рита Уилсон.