Сербия начала выплаты поддержки соплеменникам в Косово

24.05.2021, Белград, Алексей Топоров

Министр финансов Сербии Синиша Мали заявил, что сегодня начались выплаты финансовой помощи правительства страны сербам Косово и Метохии.

Все сербские жители отторгнутого албанскими сепаратистами края получат по 100 евро, включая детей, а безработные – по 200 евро, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Правительство Косово намерено заплатить по три тысячи динаров (более 25 евро) каждому сербскому жителю края, кто до 31 мая этого года привьется хотя бы одной дозой антиковидной вакцины.

«Это разовая финансовая помощь, с помощью которой мы хотим показать сербам в Косово и Метохии, что они не одиноки и что их государство всегда стоит за них, – сказал Мали изданию «Новости». – На это из бюджета выделено полтора миллиарда динаров».

Министр финансов Сербии отметил, что эта мера помощи реализуется в рамках третьего пакета поддержки экономики и граждан для смягчения последствий пандемии коронавируса, и была внесена в бюджет по инициативе президента Сербии Александра Вучича.

Синиша Мали отметил, что благодаря этому виду поддержки семья из пяти человек получит от государства как минимум 500 евро помощи, а если один из ее членов будет безработным, то даже больше, «что немаловажно». По словам главы ведомства «ребалансировка бюджета на 2021 год позволила выделить значительные средства на проекты помощи и поддержки сербскому народу в Косово и Метохии».

«Средства предназначены для материальной помощи гражданам, а также на капитальные проекты, такие как строительство новых больниц, детских садов и учебных заведений», – сказал министр финансов.

Так, в Косовской Митровице будет построено новое здание университета, в котором разместится ректорат, новые корпуса будут построены факультетам экономики, права и естественных наук и математики.

Министр также сообщил, что будет возведен новый Клинико-больничный центр в Грачанице, Клинический центр в Косовской Митровице будет реконструирован, а также будет построен Институт судебной медицины в Косовской Митровице.

Мали напомнил, что в сербских анклавах на севере Косово – Косовской Митровице, Лепосавиче, Звечане и Зубин-Потоке будут построены 17 новых домов на 12 квартир площадью около 65 квадратных метров каждая.