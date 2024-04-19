Сербия начала задерживать косовских боевиков

На границе с Хорватией сербские пограничники начали задерживать автобусы и авто с косовскими албанцами на несколько часов, выискивая среди них преступников, ответственных за репрессии против сербского населения Косово. В частности были арестованы пятеро боевиков «косовской полиции», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Накануне сербская пограничная полиция задержала на границе с Хорватией порядка трех сотен косовских албанцев, желавших попасть в ЕС через территорию Сербии. Также на КПП Яринье, Мердаре и Бела Земля были задержаны решившие прокатиться до Европы десять боевиков так называемой «косовской полиции», в их числе и сербский коллаборационист, замдиректора «полиции Республики Косово» серб Деян Янкович. Он и еще пятеро «полицейских» были арестованы на 48 часов, остальные представители незаконных формирований – отпущены.

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«Мы обеспокоены последним случаем, когда сербские власти взяли господина Янковича под стражу. Меня особенно беспокоит этот вопрос, потому что мы знаем его уже много лет, и мы также помогали интегрировать сербскую общину в Косовскую полицию, независимо от этнической принадлежности и роли, которую они играли и играют там», – заявил «посол» США в Косово Джефри Ховеньер.

При этом МВД Сербии выступило с заявлением, что Янкович был задержан на срок до 48 часов с целью установления фактов и необходимой проверки, касающейся безопасности Республики Сербия.

«Никто из международного сообщества уже много лет не реагирует на все, что делает Альбин Курти, на плохое обращение с людьми, думаю, теперь они будут приветствовать наши действия. Супер! У них якобы есть свой так называемый конституционный строй, хорошо, у нас есть настоящий конституционный строй, потому что мы международно признанная страна, поэтому я жду похвалы от международного сообщества, как для наших сотрудников МВД, так и для нашей прокуратуры и всех соответствующих учреждений», – не без сарказма отреагировала на заявления Ховеньера и других представителей председатель Народной скупщины Сербии Анна Брнабич.