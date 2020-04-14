Сербия направляет в Косово еще 75 врачей и 200 медсестер

14.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Правительство Сербии решило направить дополнительный контингент медицинских работников в сербские анклавы Косово в связи с ростом числа заболевших COVID-19.

Об этом сообщили сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Таким образом, (отправив 75 врачей и 200 медсестер – ред.) мы укрепим три наших основных медицинских центра в Косовской Митровице, Грачанице и Гнилане, – прокомментировал решение сербского правительства директор Канцелярии по вопросам Косово и Метохии (Сербия) Марко Джурич. – Система здравоохранения во всех десяти муниципалитетах Косово с большинством сербского населения хорошо и эффективно организована, там применяются те же алгоритмы и методы лечения, что и в медицинских центрах в Белграде, Нови-Саде и Нише».

Марко Джурич

Также Джурич отметил, что на данный момент система борьбы с коронавирусом в косовских анклавах работает хорошо, но очень важно, чтобы из других территорий Сербии в Косово оперативно доставлялись лекарства и медицинское оборудование. И имелась возможность не менее оперативно доставлять наиболее сложных пациентов в медицинские центры Белграда, Ниша и других сербских городов.

«Кроме того, мы пытаемся сотрудничать со всеми, в том числе временными учреждениями Приштины (так в Сербии называют органы сепаратистской власти в Косово – ред.), – подчеркнул директор Канцелярии по вопросам Косово и Метохии. – Я лично призвал Горана Ракича и представителей «Сербского списка» наладить контакт с албанцами в деле борьбы с пандемией, потому что этот вирус не ведает этнических и прочих различий. Белград сыграл ведущую роль в крае в деле борьбы с коронавирусом, поэтому многие албанцы проявляют доверие к сербской системе здравоохранения в Косово».

пресс-конференция Кризисного штаба в Косовской (Северной) Митровице

По словам Марко Джурича, «в сербских общинах стабильная ситуация, там смелые и дисциплинированные люди, которые привыкли жить в чрезвычайной ситуации в течение последних 20 лет».

Также, по словам сербского чиновника, более дух тысяч молодых волонтеров из Сербии вызвались помочь своим соотечественникам в сербских общинах Косово.

По последней информации Кризисного штаба Косовской (Северной) Митровицы, за последние сутки в сербских общинах в Косово было зарегистрировано еще два случая заболевания коронавирусом. Таким образом, в целом число заболевших в сербских анклавах Косово составляет 51 человек.