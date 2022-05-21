Сербия не хочет быть в одиночестве против нелегитимного признания Косово

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Возможное рассмотрение просьбы Приштины о приеме в Совет Европы будет противоречить как минимум двум статьям устава этой структуры и полностью противоречит резолюции 1244 Совбеза ООН.

Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Никола Селакович.

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«Если ситуация будет развиваться в этом направлении, мы будем бороться с этим всеми политическими средствами, и я убежден, что мы не будем одиноки в этой борьбе», — сказал Селакович после заседания Комитета министров Совета Европы в Турине.

По его словам, Совет Европы находится в статусно-нейтральном присутствии на территории южного сербского края, где уже участвует в реализации различных проектов в области прав человека.

Также было сказано, что он встретился с представителями МИДов Дании, Ирландии, Исландии, Азербайджана, Грузии, Молдовы, Украины и Словакии, которых он ознакомил с позицией Сербии.

«Речь идет об убедительно большом большинстве стран, которые до сих пор всегда были на нашей стороне и занимали четкую и принципиальную позицию поддержки территориальной целостности и суверенитета Сербии», — подчеркнул Селакович.

Он добавил, что Сербия руководствуется базовыми принципами ООН, уважает территориальную целостность, суверенитет и политическую независимость других стран и уважает международно признанные границы.

Селакович отметил, что среди представителей государств-членов Совета Европы были те, кто беспринципно говорил об уважении территориальной целостности некоторых европейских стран, и даже не упоминал о других, территориальная целостность которых была нарушена, например Сербии.

«В моих прямых контактах с ними у них не было никаких аргументов, кроме прямого игнорирования твердых и четких аргументов Сербии», — заключил Селакович.

При этом государственный секретарь МИД Сербии Неманья Старович заявил, что Италия, председательствующая в Комитете министров Совета Европы, не включила просьбу Приштины о членстве в проект сегодняшнего заседания, состоявшегося в Турине. Но Старович предупредил, что в итоге этот вопрос все же может оказаться в повестке дня.