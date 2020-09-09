Сербия не перенесёт посольство в Иерусалим, если Израиль признает Косово

09.09.2020, Белград, Алексей Топоров

В договоренностях Белграда и Приштины, подписанных в Вашингтоне, содержатся взаимоисключающие противоречия, способные испортить отношения Израиля и Сербии.

Об этом сообщает Times of Israel, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как сообщил изданию собственный источник, близкий к правительству Сербии, Сербия не выполнит обещание переместить свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим, если Израиль признает независимость Косово. При этом официальное признание декларации независимости Косово разрушит отношения еврейского государства с Сербией.

«Это может закончиться полным хаосом, если не будет компромисса в отношении того, какие отношения у Израиля в конечном итоге будут с Косово, – заявил источник. – Дипломатические отношения с Косово – это одно, признание в качестве независимых государств – совсем другое. Это разрушит отношения между Израилем и Сербией».

Напомним, что согласно подписанным при посредничестве администрации Трампа соглашениям, Сербия обязалась переместить свое посольство в Иерусалим к 1 июля 2021 года. В то же время в соглашении с Приштиной говорилось, что «Косово и Израиль согласны признать друг друга». При этом в варианте соглашения, подписанном Вучичем, ничего не говорилось о признании Израилем независимости сербского края.

Советник президента Сербии по взаимодействию со СМИ Сузанна Васильевич также заявила, что решение по переносу посольства страны из Тель-Авива в Иерусалим еще не окончательное и будет зависеть от того, как Израиль поведет себя в вопросе Косово и Метохии.