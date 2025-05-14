Сербия не поддержала намерение ЕС создать «Трибунал по преступлениям России на Украине»

Алексей Топоров.  
14.05.2025 20:19
  (Мск) , Белград
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Сербия, Спецоперация, Украина


В Люксембурге состоялось заседание Комитета министров Совета Европы, на котором была выдвинута инициатива создать Специальный трибунал по делам о предполагаемых «преступлениях России на Украине».

Представлявший Сербию глава МИД страны Марко Джурич выступил против этого, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Люксембурге состоялось заседание Комитета министров Совета Европы, на котором была выдвинута инициатива создать...

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«На заседании Комитета министров Совета Европы Сербия в принципе поддержала территориальную целостность и суверенитет Украины, но в то же время дистанцировалась от некоторых других решений, не отвечающих ее интересам.

В частности, Сербия дистанцировалась от решений, касающихся создания трибуналов и судов по ситуации на Украине. При этом Сербия поддержала стратегические цели Совета Европы в решении глобальных вопросов», —  заявил Джурич журналистам.

По его словам, Белград «придерживается принципов территориальной целостности и Устава ООН, демократических ценностей и не вмешивается во внутренние дела других государств».

При этом генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе объявил, что государства-члены ЕС приняли решение о создании Специального трибунала в рамках Совета Европы.

«Теперь им предстоит реализовать выраженную ими политическую волю. Необходимо также обеспечить финансирование Трибунала. Путь, который лежит перед нами – это справедливость, и она должна восторжествовать», — заявил еврочиновник.

В целом министры стран ЕС подчеркнули важность увеличения поддержки Украины, в частности в рамках Плана действий «Устойчивость, восстановление и реконструкция на 2023–2026 годы», который позволит украинским властям двигаться по пути вступления в Европейский Союз.

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