Сербия не подписала антироссийское заявление в ООН, Босния согласилась вопреки своим законам

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Сербия не стала ставить подпись под заявлением 47 государств – членов ООН в поддержку Украины.

При этом Босния и Герцеговина поставила свою подпись, но, по словам президента Республики Сербской Милорада Додика, незаконно.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», сегодня Россия созвала заседание Совета Безопасности ООН по вопросу поставок западных вооружений в Украину.

Присутствовавший на заседании министр иностранных дел России Сергей Лавров, отметил, что война на Украине продолжается только потому, что она выгодна военно-промышленному комплексу США. При этом Вашингтон оказывает давление на ЕС, чтобы тот продолжал военную помощь Украине.

В ответ 47 стран-членов ООН выпустили совместное заявление, в котором выразили «поддержку Украине и ее праву на самозащиту от российской агрессии».

«Мы осуждаем военную поддержку российской агрессии со стороны Ирана, Беларуси и КНДР. Мы продолжаем призывать все страны отказаться от предоставления России оружия и боеприпасов, включая ракеты и БПЛА, используемые в ходе российской агрессии. Это включает нарушения Россией и КНДР эмбарго на поставки оружия, установленного в отношении Корейской Народной Демократической Республики несколькими резолюциями Совета Безопасности. Мы призываем КНДР и Россию соблюдать эти резолюции и выражаем обеспокоенность тем, что использование Россией северокорейских ракет позволяет КНДР получить ценную информацию о технических параметрах этого оружия, необходимую для их усовершенствования», – зачитал текст заявление постпред Украины в ООН Сергей Кислица.

Среди подписантов заявления нет Сербии, и, как сообщают осведомленные источники, Белграду было предложено подписать этот документ (ранее Сербия на официальном уровне неизменно поддерживала антироссийские заявления в ООН), но тот ответил отказом.

Вероятно на изменение позиции сербского руководства повлияла помощь российских спецслужб в предотвращении январского майдана в Сербии.

При этом среди подписантов заявления числится Босния и Герцеговина. Однако президент Республики Сербской – одного из двух энтитетов этого государственного образования, Милорад Додик заявил, что посол БиГ при постоянном представительстве ООН Златко Лагумджия поставил свою подпись незаконно, поскольку по Конституции подобные международные шаги страны должны учитывать мнение всех ее энтитетов и трех государствообразующих народов, представленных в боснийском Президиуме

«Республика Сербская, без согласия которой не могут быть приняты никакие решения от имени Боснии и Герцеговины, постоянно призывает к установлению мира. Поддержка продолжения вооруженного конфликта не принесет ничего хорошего украинскому народу. С самого начала конфликта Республика Сербская была против того, чтобы становиться на чью-либо сторону, и мы считаем, что это единственно правильная позиция, поэтому в Боснии и Герцеговинае никто не может подписывать от ее имени какие-либо заявления без согласия всех трех членов Президиума, курирующих внешнюю политику», – заявил Додик.