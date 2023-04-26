Сербия не признает Крым российским, хотя Украина не считает Косово сербским

Комитет министров Совета Европы (СЕ) проголосовал за принятие в эту организацию самопровозглашённой «Республики Косово», которая согласно Конституции Сербии и Резолюции СБ ООН 1244 является сербским автономным краем Косово и Метохия.

Украина при этом воздержалась, на что в Белграде пообещали «изменить политику» по отношению к Киеву на основании «принципа взаимности». Однако в лучшем случае Сербия воздержится при голосовании за очередную проукраинскую резолюцию, а поддержки Москвы от Белграда ожидать не стоит, считает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Решение о принятии «Республики Косово» в Совет Европы было принято 24 апреля на внеочередном заседании Комитета министров СЕ. «За» проголосовали представители 33 стран, семь были против (сама Сербия, Азербайджан, Грузия, Румыния, Кипр, Испания и Венгрия). Шесть стран воздержались (Армения, Босния и Герцеговина, Греция, Молдавия, Словакия и Украина), что было воспринято в Сербии как поддержка нарушения её территориальной целостности.

Близкая к властям влиятельная сербская газета «Вечерние новости» так прокомментировала позицию Киева:

«В числе этих стран есть и Украина, чью территориальную целостность официальный Белград отстаивал во время голосования на всех международных форумах, включая Генассамблею ООН. При этом власти в Киеве практически освободили наше правительство от каких бы то ни было оглядок на них, потому что это трактуется как недружественный жест украинцев, которые, в отличие от нас, не проявили уважения к соблюдению норм международного права»

Президент Сербии Александр Вучич 25 апреля выразил благодарность Испании, Румынии, Азербайджану, Грузии и Кипру, которые поддерживают международное право и Устав ООН. Вучич добавил, что разочарован решением Черногории, которая проголосовала за принятие Приштины в СЕ.

«Мы знали, что не можем иметь большого влияния на страны-члены ЕС и кандидатов на вступление, которые беспрекословно слушают Запад. Всё это было ожидаемо, но решение Венгрии [признающей независимость «Республики Косово»] было неожиданным», – подчеркнул Вучич.

Он добавил, что поблагодарил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его «дружбу и истинное политическое решение».

«Мы не та страна, которая за день или ночь изменит все отношения с целым миром. Были какие-то разочарования… Сербия никогда не воздерживалась в вопросе целостности Украины. Это решение не случайно. Украинские представители попросили перерыв для консультаций с американскими советниками… Мы обсудили как себя вести и «не отрезать себе ногу». Мы должны больше уважать тех, кто дружественно настроен к нам и хорошо запомним их. Если кто-то не уважает территориальную целостность Сербии, почему мы должны уважать их целостность. Принцип взаимности», – сказал сербский лидер.

Речь шла о состоявшемся во вторник заседании правительства Сербии, на котором присутствовал президент, где было принято решение начать разработку стратегического документа в области внешней политики, призванного чётко определить отношения Сербии с другими странами.

Этот документ внесет глубокие и существенные изменения во внешнеполитическую стратегию, а уважение к международному праву будет ее первым пунктом, отметили в правительстве страны. Его целью является демонстрация уважения к партнерам и друзьям Сербии, которые безоговорочно поддерживают территориальную целостность страны, и в соответствии с принципами международного права ведут себя так во всех международных организациях.

На заседании было указано, что «двусторонние отношения не будут выходить за рамки взаимности».

Некоторые российские комментаторы поспешили выразить радость в связи с тем, что вот теперь-то Сербия изменит отношение к Украине. Возможно, при голосовании какой-либо уж совсем отбитой заукраинской резолюции сербские представители действительно воздержатся. Однако общей лицемерной и доходящей до шизофрении позиции Белграда это не изменит.

В начале 1990-х Югославия, оказавшись под санкциями за попытку защитить сербов в Хорватии и Боснии и Герцеговине (БиГ), решила лечь под Запад – сначала де-факто, а потом и де-юре. В 1995-м Белград беспристрастно взирал на то, как почти 300 тысяч сербов были изгнаны со своих земель в Хорватии в ходе операции «Буря», как более 100 тысяч сербов вынуждены были покинуть свои дома в БиГ после подписания югославским лидером Слободаном Милошевичем «Дейтонских соглашений».

Потому с оккупацией Косово силами НАТО в 1999-м сербские власти и общество согласились не только после четырёхмесячных бомбардировок, но и вследствие многолетней деморализации.

А в 2000-м Милошевича свергли путём первой «цветной революции», отправили в Гаагу, и власти Югославии, а потом просто Сербии (после отделения Черногории в 2006-м) начали ускоренно выполнять практически все команды Запада. «Проглотить» провозглашение независимости «Республики Косово» в 2008-м, принудить косовских сербов к сотрудничеству с властями в Приштине в 2013-м после подписания так называемого «Брюссельского соглашения» – и всё это под лозунгами «защиты территориальной целостности Сербии».

Кстати, именно под этим лозунгом Белград задолго до СВО отказался признать воссоединение Крыма с Россией – у которой Сербия продолжила покупать газ по самым выгодным в Европе ценам.

При этом сербские власти не предоставили дипломатический статус сотрудникам Сербско-российского гуманитарного центра в городе Ниш, занимающегося борьбой с чрезвычайными происшествиями – тогда как такой статус получили военные и даже грузы НАТО, в том числе направляющиеся в Косово. Ну и, конечно же, Сербия давно ратифицировала «Римский статут Международного уголовного суда», который в марте выдал ордер на арест президента России.

Так что весьма мягким и многозначительным упрёкам в адрес Киева, который сейчас звучат из Белграда, Москве явно радоваться не стоит. Куда адекватнее комментарий по этому поводу российского военкора Александра Сладкова:

«Ты или друг, или враг. Другого быть не может. Хочется, в мучениях совести, быть близкой к России, хочется, чтоб и Запад тебя пожалел? Так не бывает. Или ты за Россию, за будущее, или ты за «демократические ценности». Надо нам признать Косово, новые территории есть новые территории. Надо дружить с Сербией по её правилам».