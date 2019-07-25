Сербия не верит, что трибунал в Гааге накажет главаря албанских сепаратистов

25.07.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Несмотря на некоторые сложности с перелетом (двухчасовое ожидание вылета и пересадка в Вене), так называемый «премьер-министр» Косово Рамуш Харадинай прибыл в Гаагу, чтобы предстать перед Специальным судом в качестве обвиняемого в военных преступлениях, совершенных бывшими членами Освободительной армии Косово (ОАК) в отношении сербского и неалбанского населения в 1998-1999 году, сообщил Informer.

Накануне состоялась первое слушание, где главарь сепаратистов ответил на вопросы специального прокурора. Харадинай вошел в здание прокуратуры в сопровождении своей жены Аниты и пробыл там меньше часа. Подозреваемый в жестоких убийствах сербов, пытках и массовых казнях не ответил на вопросы журналистов, которые ждали его появления перед зданием учреждения, заявив только, что в прокуратуре ему посоветовали ничего не отвечать в ходе допроса.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я выполнил законное обязательство и прибыл в качестве подозреваемого. Я получил юридическую консультацию, и мне рекомендовали не свидетельствовать против себя. Это юридическая процедура, которая ничего не скрывает от общественности…», – сказал Харадинай, добавив, что он до сих пор не знает «своей роли», в связи с чем его вызвали в качестве подозреваемого, сообщает приштинская Зери.

Напомним, что Рамуш Харадинай подал в пятницу в отставку.

Бывший командир т.н. ОАК Рамуш Харадинай во второй раз находится в Гааге, в прошлый раз ему удалось избежать ответственности – ключевые свидетели странным образом умерли или отказались от показаний. Сербия предъявила многочисленные свидетельства преступлений, в которых подозревают одного из главных должностных лиц террористической «армии».

По данным СМИ, Харадинай вновь планирует нанять своего старого ирландского адвоката Майкла О’Рейли, чтобы отвергнуть обвинения.

Ирландский юрист в настоящее время числится советником Харадиная. Известно, что его сумма его гонораров была фантастической, ее подтвердил сам адвокат в тексте для ирландского портала Irish Times, который был опубликован в 2015 году.

«Обвинение было выдвинуто в марте 2005 года. Харадинай немедленно подал в отставку и добровольно отправился в Гаагу. Через день я навестил его в голландской тюрьме, где он попросил меня выступить в его защиту. Я сказал ему, что это может стоить пять миллионов евро. Фактически же, это обошлось ему в 11 миллионов евро, и все они были «пожертвованы» населением Косово», – писал О’Рейли.

Сам Рамуш Харадинай сказал, что на новые допросы в Гааге он идет с «поднятой головой и спокойно».

«Я отвечаю на вызов на допрос в Специальном суде. Полностью за право Косово, непоколебим в моих жизненных решениях, спокойный и с высоко поднятой головой», – написал Харадинай в социальной сети.

В самой Сербии факт вызова в суд особого оптимизма не вызвал.

Президент Сербии Александр Вучич выразил сомнение, что дело в Гааге закончится справедливым приговором.

«Не мечтайте о том, что кто-то принесет нам справедливость, ее не было ни в прошлом, и не будет в будущем», – сказал сербский лидер и назвал происходящее фарсом.

Вучич напомнил, что уже после вызова Харадиная в Гаагу сербы Косово подвергаются новым провокациям – Приштина не сняла блокаду со славянских анклавов, фиксируются аресты сербского населения.

«Мы сербы, должны терпеть и знать, что никто не сжалится над нашими слезами, а и я знаю, как трудно семьям этих людей», – отметил президент Сербии.

По его словам, Белград будет оказывать денежную помощь сербам, остающимся в Косово.

Вучич напомнил, что с 1999 года Белград не имеет суверенитета над Косово и Метохией, когда речь идет о военном и полицейском присутствии, – албанские сепаратисты при поддержке НАТО захватили все полномочия государства.

«Они больше ничего не воспринимают и не хотят разговаривать. Единственное, чего хотят, – это безоговорочное признание Косово Сербией в границах, которые они придумали», – сказал Вучич.