Сербия обещает Украине помочь с восстановлением городов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград уважает территориальную целостность Украины.

Об этом, ссылаясь на Службу по сотрудничеству со СМИ президента Сербии, сообщает РТС.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Соответствующее заявление прозвучало во время встречи сербского лидера с новым послом Украины в Белграде Владимиром Толкачом, вручавшего верительные грамоты.

Вучич выразил искреннее сожаление по поводу ситуации на Украине.

«Он подчеркнул, что Сербия привержена соблюдению принципов территориальной целостности и суверенитета государств как одного из основных принципов международного права, содержащихся в Уставе ООН, и что в этом смысле она уважает территориальную целостность Украины. Он подчеркнул, что Сербия также подвергается беспринципной позиции одной части мира, когда речь идет об одностороннем провозглашении независимости так называемого Косово, и поблагодарил Украину за уважение территориальной целостности Сербии», – говорится в сообщении.

Президент заверил, что Сербия предоставила наилучшие условия для гражданских лиц и беженцев с Украины, а также все права на проживание и разрешение на работу.

Также Вучич пообещал, что скоро посетит украинских беженцев, а также сказал,ч то Сербия примет участие в восстановлении городов Украины.

«Он подчеркнул, что у Сербии и Украины есть возможности для развития сотрудничества в различных сферах, представляющих взаимный интерес, и подчеркнул необходимость продолжения работы по укреплению экономических отношений, как только позволит ситуация. Президент подтвердил, что Сербия в соответствии со своей последовательной политикой привержена мирному разрешению споров и в этом смысле поддерживает все усилия, направленные на переговоры», – сообщает РТС.