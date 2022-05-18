Сербия обещает Украине помочь с восстановлением городов
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград уважает территориальную целостность Украины.
Об этом, ссылаясь на Службу по сотрудничеству со СМИ президента Сербии, сообщает РТС.
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Соответствующее заявление прозвучало во время встречи сербского лидера с новым послом Украины в Белграде Владимиром Толкачом, вручавшего верительные грамоты.
Вучич выразил искреннее сожаление по поводу ситуации на Украине.
«Он подчеркнул, что Сербия привержена соблюдению принципов территориальной целостности и суверенитета государств как одного из основных принципов международного права, содержащихся в Уставе ООН, и что в этом смысле она уважает территориальную целостность Украины.
Он подчеркнул, что Сербия также подвергается беспринципной позиции одной части мира, когда речь идет об одностороннем провозглашении независимости так называемого Косово, и поблагодарил Украину за уважение территориальной целостности Сербии», – говорится в сообщении.
Президент заверил, что Сербия предоставила наилучшие условия для гражданских лиц и беженцев с Украины, а также все права на проживание и разрешение на работу.
Также Вучич пообещал, что скоро посетит украинских беженцев, а также сказал,ч то Сербия примет участие в восстановлении городов Украины.
«Он подчеркнул, что у Сербии и Украины есть возможности для развития сотрудничества в различных сферах, представляющих взаимный интерес, и подчеркнул необходимость продолжения работы по укреплению экономических отношений, как только позволит ситуация.
Президент подтвердил, что Сербия в соответствии со своей последовательной политикой привержена мирному разрешению споров и в этом смысле поддерживает все усилия, направленные на переговоры», – сообщает РТС.
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