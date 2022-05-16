Сербия обвинила Косово в отказе от диалога

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Директор Канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Петар Петкович заявил, что ожидает новых отзывов о признании ложного государства Косово.\

Он отметил, что в дополнение к предыдущим 18 странам, которые уже пересмотрели свою позицию в отношении самопровозглашенного государства, это число теперь увеличилось еще на четыре, добавив что это количество «несомненно, увеличится еще больше».

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«Не попадайтесь в ловушку Приштины, это они хотят, чтобы диалог провалился. Все эти месяцы они делали одно и то же. Тот факт, что приштинский переговорщик Бесник Бислими не хочет напрямую разговаривать с нашей стороной, показывает, что они не хотят ни о чем с нами договариваться», — заявил Петкович в интервью РТС.

По его словам, когда сербская сторона настаивает на том, чтобы говорить о Союзе сербских муниципалитетов или о пропавших без вести, представители Приштины отказываются от любого диалога.

«Они постоянно твердят о пропавших без вести, но когда нам конкретно нужно о чем-то договориться, они уходят от ответа», — отметил чиновник.

Он напомнил, что переговоры были отягощены тем, что Косово подало заявку на членство в Совете Европы.

«Я резко отреагировал на этот односторонний и незаконный шаг Приштины, потому что это не способ вести переговоры, если нарушаются и Брюссельское, и Вашингтонское соглашения. Вы не можете достичь никакой цели за пределами Белграда, если нет согласия», — сказал директор Управления по Косово и Метохии.

Он предупредил, что в стране складывается совсем непростая ситуация.

«Кураторы так называемого Косово продвигают историю членства в Совете Европы, но мы будем бороться, несмотря на то, что мы маленькая страна, и мы никогда не бросим наш народ в беде в Косово и Метохии», — сказал Петкович.

Директор Управления добавил, что пространство для маневра сокращается, но шантажировать Сербию никому не будет позволено. Он упомянул, что страна «хочет договориться, пойти в направлении нормализации отношений, искать решение по номерным знакам, искать решение в сфере энергетики».

В плане энергетики, добавил он, Белград настаивает на соглашениях от 2013 и 2015 годов, суть которых заключается в том, что сербские компании должны получить лицензию на поставку и распределение электроэнергии.

«Это обеспечит электроснабжение севера Косово и Метохии», — подчеркнул Петкович.

Он добавил, что в ходе диалога Белград искал ответы на то, почему прекращается доставка лекарств в сербские больницы в Косово и Метохии, а также решение вопроса о внутренне перемещенных лицах, которые хотят вернуться, но нуждаются в безопасности, социальных и экономических условиях.

«Если нас не будет в Брюсселе, кто будет бороться за интересы нашего народа в Косово и Метохии, кто скажет, что происходит с нашим народом в Косово и Метохии? У нас было 177 инцидентов и нападений на людей и детей, имущество, церкви и монастыри», — добавил Петкович.

По его словам, Белград будет использовать все правовые и политические средства для защиты сербских интересов и ответить на безрассудное, безответственное и незаконное поведение Приштины.