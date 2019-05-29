Сербия объявила главным приоритетом укрепление армии после событий в Косово

29.05.2019, Белград, Ксения Голуб

Главной целью вчерашней атаки албанского спецназа, осуществившего массовые аресты в сербских анклавах края Косово, – репрессии против командира сербской полиции на севере KиM Желько Божича.

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич во время посещения военной школы-интерната в Белграде, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Глава государства считает, что вчерашнее ЧП – очередное звено в цепи по выдавливанию сербского населения из незаконно отторгнутого сепаратистами края Косово.

Вучич напомнил, что в марте прошлого года албанские силовики арестовали директора Канцелярии по вопросам Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурича. Тогда боевики ворвались в зал, в котором проходил круглый стол о будущем Косово и Метохии, с помощью слезоточивого газа разогнали присутствующих.

В 2018 году также был убит один из лидеров косовских сербов Оливер Иванович. В городе Косовска-Митровица (на севере Косово) неизвестные обстреляли политика возле офиса его партии «Свобода, демократия, правосудие». Иванович получил пять огнестрельных ранений и скончался, несмотря на попытки врачей спасти ему жизнь.

«Тогда я в Брюсселе слышал от албанских лидеров, что это делается для того, чтобы выселить сербов из северной части Косово. Это не секрет и не тайна», – сказал Вучич.

«Все, что я должен сказать, это то, что Сербия сохранит свой народ, будет защищать его и не будет сидеть сложа руки», – пообещал президент Сербии.

Он констатировал, что ни албанская верхушка в Приштине, ни ее покровители на Западе не выполняют обещаний, которые даются на переговорах. Так произошло и с наиболее болезненным вопросом экономической блокады сербских анклавов Косово.

«Они сказали мне в Брюсселе, что налог на товары будет отменен через семь дней. Как албанцы, так и европейцы. И теперь многие сербы скажут, что я виновен во лжи», – сказал Вучич.

По его словам, Сербия намерена укреплять Вооруженные силы. Он высоко оценил боеготовность армии, в которую она была приведена вчера после событий в Косово.

«Они действовали ответственно и были полны патриотизма, спасибо за это. Мы будем продолжать улучшать оснащение и вооружение наших солдат, и это будет одним из ключевых приоритетов в предстоящий период», – сказал Вучич.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее российский военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что новый виток кризиса вокруг Косово, в ходе которого Запад оказывает давление на официальный Белград, – повод для властей Сербии рассмотреть возможность подачи заявки на присоединение к ОДКБ.

«Подтверждение статуса Косово как неотъемлемой части Сербии чрезвычайно важно. Тем более, что это было сделано на уровне первых лиц России и Китая. Таким образом, мы видим, с одной стороны, позицию Запада, который пытается оторвать Косово, легитимизировать его и сделать независимым государством. Хотя там установлен абсолютный террористический режим Хашима Тачи. Запад, НАТО покушается на территориальную целостность Сербии.

Россия и Китай, наоборот, поддерживают территориальную целостность Сербии.

Сербии надо определиться со своими внешнеполитическими приоритетами. Например, подача заявки на членство или ассоциированное участие в ОДКБ – это было бы очень сильным и эффективным шагом Сербии.

Надо смотреть, насколько соответствует интересам Сербии членство в ЕС. Возможно, что присоединение к ЕАЭС было бы лучше для Сербии, чем превращаться в то, во что превратилась Болгария в составе Евросоюза», – заявил Коротченко.