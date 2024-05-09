Сербия окончательно выбрала «стальную дружбу» с Китаем

Во время визита главы КНР Си Цзиньпина в Белград было подписано 29 различных сербско-китайских соглашений, а Китай и Сербия провозгласили, что «построят новую эру с общим будущим между Пекином и Белградом».

Стоит отметить что в 2023 году товарооборот между Сербией и Китаем составил $4,35 млрд, взлетев на 23% в годовом исчислении. За тот же период товарооборот между Сербией и Россией упал почти на треть, до $2,92 млрд, отмечает корреспондент «ПолитНавигатора».

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У визита Си Цзинпина в Сербию 7-8 мая было несколько важных составляющих – кроме того, что это его первое появление в Европе с 2019 года. Во-первых, он был приурочен к важному событию в современной китайской истории: 7 мая 1999 года, ровно 25 лет назад, американская ракета прицельно ударила по посольству КНР в Белграде, в результате чего погибли три китайских журналиста.

«Китай будет помнить про атаку авиации НАТО на китайское посольство в Белграде в 1999 году», – написал Си Цзиньпин в статье для главного сербского издания «Политика» перед началом своего визита в Сербию.

«Китайский народ дорожит миром, но мы никогда не допустим повторения такой трагической истории», – отметил глава КНР, добавил, что китайско-сербская дружба, скреплённая кровью, останется в общей памяти китайского и сербского народов.

Во-вторых, Си Цзиньпину важно было продемонстрировать единство подходов Пекина и Белграда по ряду международных вопросов. В ходе его переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем было подчёркнуто, что Тайвань – это часть Китая, а Косово и Метохия – это часть Сербии, и сепаратистские режимы на этих территориях, поддерживаемые Западом, должны об этом помнить. Кроме того, Вучич призвал прислушаться к мирным инициативам Китая по Украине.

Но всё же главным был экономический аспект визита, об этом свидетельствовал и масштаб китайской делегации – более 400 человек. Да и ключевой месседж визита о «стальной дружбе» между Китаем и Сербией имел вполне материальную основу: в 2016 году, когда Си Цзиньпин предыдущий раз приезжал в эта балканскую страну, китайские инвесторы купили металлургический комбинат в сербском Смедерево, чем спасли тысячи рабочих мест, да и сам город. Кроме того, были обеспечены необходимыми металлическими изделиями другие китайские инвестиции.

С 2014 по 2023 годы прямые инвестиции китайских компаний в Сербию превысили 5,5 миллиардов долларов. Среди самых крупных инвесторов – горнодобывающая компания Zijin Miniing ($1,26 млрд), производитель шин Linglong Tire ($800 млн), металлургическая и машиностроительная компания Hbis Group ($466 млн). По данным сербского издания «Макроэкономические анализы и тренды», в первом квартале 2024 года китайские компании генерировали весь рост добавленной стоимости в сербской промышленности.

Кроме того, за последние 10 лет со значительным участием Китая были построены или реконструированы участок автострады «Милош Великий», объездная дорога вокруг Белграда, дороги Нови-Сад – Рума, Валево – Лайковац, Костолацкая и Панчевская ТЭС, а также воздвигнут мост через Дунай в Белграде, который имеет особое значение как «первый значительный инфраструктурный проект Китая в Европе».

Конечно, не всё идёт гладко. Как отметило американское издание The New York Times (NYT), показательный инфраструктурный проект Китая в регионе, скоростная железная дорога между Белградом и Будапештом, тормозится из-за проблем с регулированием и другими вопросами.

«Из примерно 320 км запланированных путей только около 95 км функционируют после 5 лет работы. Это медленный темп для проекта, который Пекин рассматривает как ключевую часть инфраструктурной программы «Один пояс – один путь», любимой внешнеполитической инициативы Си Цзиньпина», – не скрывает своего злорадства NYT.

Но американские журналисты упустили один важный момент: упомянутые 95 км скоростных железнодорожных путей – это участок Белград – Нови Сад, реконструированный (а в значительной мере построенный заново) специалистами РЖД за счёт российского кредита. Естественно, в РЖД рассчитывали, что они же будут строить дорогу до самой границы с Венгрией в Суботице. Но после запуска скоростного движения до Нови Сада весной 2022 года дальнейшая реализация проекта была передана китайским фирмам, которые с тех пор ничего не сделали.

Дело в том, что для Китая участок Белград – Будапешт – лишь часть грандиозного железнодорожного маршрута от греческого порта Пирей, который принадлежит китайским компаниям. Речь идёт о реконструкции железных дорог в Греции и на юге Сербии, а также в значительной мере постройка их с ноля на территории Северной Македонии. При этом китайские фирмы рассчитывают освоить, в частности, выделенные ЕС более двух миллиардов евро на реконструкцию железной дороги от Белграда до города Ниш на юге Сербии.

Правда, за эти деньги компаниям из Поднебесной ещё придётся побороться с европейскими подрядчиками, на которых и рассчитана смета реконструкции участка Белград – Ниш. Она предусматривает инвестиции в сумме 13 млн евро на километр железной дороги, при этом РЖД скоростную линию Белград – Нови Сад реконструировали из расчёта всего 11 млн евро на километр.

Но на самом деле участие в европейских тендерах для китайцев скорее вопрос престижа, а не выгоды. Они сами готовят огромные инвестиции в инфраструктурные проекты в Сербии. По словам министра строительства, транспорта и инфраструктуры страны Томислава Момировича, они составят около 20 миллиардов долларов, – правда, включая кредиты, условия которых держатся в секрете. Судя по всему, именно за эти кредиты Сербия закупила в Китае пять скоростных поездов и девять региональных. Глава КНР также заверил, что Китай не только примет участие в выставке «Экспо-2027» в Белграде, но и окажет Сербии поддержку в её организации.

В ходе переговоров Си Цзиньпина с Александром Вучичем неоднократно отмечалось, что 1 июля 2024 года вступит в силу соглашение о свободной торговле между Китаем и Сербией. В ближайшие пять-десять лет сербские компании смогут экспортировать в Китай почти 95% наименований своей продукции без каких-либо тарифов или пошлин.

Это соглашение было подписано в октябре минувшего года в рамках визита сербского лидера в Пекин, где он принял участие в III Международном форуме «Один пояс, один путь». В нём принимал участие и президент России, однако Вучич тогда пообщался с Путиным «на ногах», то есть неофициально.

Нынешний же визит Си Цзиньпина в Белград свидетельствует о том, что Сербия променяла Россию на Китай, написала вечером 8 мая брюссельская редакция американского портала Politico. Белград видит выгоду в том, чтобы чаще разыгрывать китайскую карту, поскольку она считается менее провокационной, утверждают эксперты издания, и с этим сложно не согласиться.